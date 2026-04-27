ФИФА увеличит призовой фонд ЧМ-2026 из-за логистических издержек

сегодня, 10:53

Международная федерация футбола (ФИФА) пересмотрит размер выплат участникам предстоящего чемпионата мира 2026 года. Решение принято после того, как национальные ассоциации выразили обеспокоенность рекордными расходами на логистику в Северной Америке.

Европейские сборные указали на риск финансовых потерь из-за транспортных издержек и специфики налогообложения в разных штатах США. В ответ ФИФА подтвердила готовность увеличить как выплаты 48 командам-участницам, так и финансирование программ развития для всех 211 членов организации.

Ранее утвержденный рекордный фонд в 727 млн долларов (включая 50 млн победителю) будет скорректирован. Ожидается, что детали объявят на заседании совета ФИФА в Ванкувере. Организация подчеркивает, что текущее финансовое положение позволяет ей минимизировать нагрузку на национальные федерации.

Перевод с theguardian.cоm Фото: Сайт bbc
Варвар7
сегодня в 11:31
"Добавить бы надо - поиздержались"...)
Гость
