ФИФА увеличит призовой фонд ЧМ-2026 из-за логистических издержек

сегодня, 10:53

Международная федерация футбола ( ФИФА ) пересмотрит размер выплат участникам предстоящего чемпионата мира 2026 года. Решение принято после того, как национальные ассоциации выразили обеспокоенность рекордными расходами на логистику в Северной Америке.

Европейские сборные указали на риск финансовых потерь из-за транспортных издержек и специфики налогообложения в разных штатах США . В ответ ФИФА подтвердила готовность увеличить как выплаты 48 командам-участницам, так и финансирование программ развития для всех 211 членов организации.