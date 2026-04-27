Тюкавин прокомментировал слухи об интересе со стороны испанских клубов

сегодня, 10:59

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в чемпионате Испании.

Да и пусть следят. А как я на это повлияю? Конечно, я видел. До меня это доходит. Это ж слухи (смеется). Вон, обратитесь к Павлу Константиновичу. Может, у него какая-то конкретика есть. Мы разговаривали. Но все зависит от руководства.

Ранее сообщалось, что несколько клубов испанской Ла Лиги проявляют интерес к 23-летнему российскому нападающему и следят за его выступлениями в текущем сезоне.

баск
сегодня в 12:37
Воду тут мутит агент Сафонов, который осточертел уже до такой степени, что пора уже кое-что написать об этом "могущественном" фигляре.

Чванство, ячество, самопиар, фанаберия- всё это в жизни, в том числе
и коммерческой, встречается довольно часто.
Однако, есть один забавный вопрос- почему Сафонов всегда треплется именно о Косте и его перспективах, а не о чьих-нибудь ещё?)

А тут всё просто- Сафонову однажды повезло закорешиться с Тюкавиным, и он вцепился в Костика зубами, как клещ.
В нативной рекламе агентства Сафонова SA-Football Agency всякий раз горделиво указывается, что клиенты агентства- более 100 футболистов.

Но что это за футболисты, хорошо бы разбраться..)
А вот что. Среди них Тюкавин- единственный широко известный и лично успешный
по российским меркам игрок, имеющий, к тому же, ощутимую трансферную
стоимость в €15 млн.

За ним следуют:
Илья Помазун (ТС €1 млн, Спартак); Иван Козлов (ТС €300 тыс, Узген, Кыргызстан); Кирилл Чурсин (ТС €275 тыс, Спартак Кострома) и ещё полтора десятка игроков совсем уж копеечной ТС.

Совокупная ТС всех этих футболистов, вместе взятых, меньше ТС одного Тюкавина в несколько раз. Замыкают же "бомбический" список несколько десятков молодых игроков 17-20 лет, не имеющих ТС вовсе и играющих преимущественно во втордиве или чемпионатах областей.

Вот Сафонов и носится с Костиком как с писаной торбой, бесцеремонно плетя интриги и всячески выделываясь как перед публикой, так и перед самим Костей на тему своей "крутизны", в реальности не существующей, и лишь подставляя игрока под досужую болтовню и нелепые бредни.

Вот, собсна, и вся история.
Ах да, и последнее- Тюкавин из Динамо никуда не собирался и не собирается.
Кстати, у него и в прежнем контракте, и в обновлённом, заложен отказ от перехода в клубы РПЛ и отступные за пределы России в размере €20 млн.
lotsman
сегодня в 11:38
Слухам верить вообще нельзя.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:34
Согласен. Завидует по ходу.))) Но думаю, что у Тюкавина шансов закрепиться в Испании побольше, чем у Захаряна. Он серьезней, чем Арсен, более организованный и не такой хитрый. Но опять же, после крестов, вероятно, ему будет сложно определиться в Европе. Хотя с другой стороны, те, кто брали Захаряна не могли же не знать его проблемах со здоровьем, с психикой, но взяли же, на свою голову................................................
С Тюкавиным, ну, смотря куда позовут, в какой чемпионат и какую команду...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral
сегодня в 11:28
Видно, что светлый и яркий пример предыдущей звёзды Динамо Заахаряна не дает покоя Костику. Зависть....
qr4mg8bc9uzp
сегодня в 11:26
Игра Захаряна явно не способствует популярностьи и интересам к нашим игрокам
Capral
сегодня в 11:24
Как на собственную свадьбу оделся- так и ответил. Удивительно, что он про шварца не вспомнил.
lazzioll
сегодня в 11:15
как замену Захаряну наверное или в пару даже РеалСосьедад ищет
Гость
