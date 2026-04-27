Гендиректор «Динамо» выступил против назначений Карасёва на игры клуба

сегодня, 11:49

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров выразил нежелание видеть Сергея Карасева в качестве арбитра на матчах команды.

Мы бы очень не хотели, чтобы матчи «Динамо» судил Сергей Карасев. Что касается его работы на прошлом матче с «Рубином», то там в целом команда играла плохо. Вряд ли его судейство так повлияло на результат.

баск
баск ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 12:47
Что делать..Действительно, столько лет тупую политкорректность блюли, на уровне страусовой политики..)
Но лучше поздно, чем никогда.
Хорошо хоть говорить об этом начали и пусть слабенько, но протестовать..
Capral
сегодня в 12:39
В 1979г., в Киеве, в матче чемпионата СССР, судья Г.Налбандян, самым омерзительным образом засудил московское Динамо- незасчитав голы Газзаева и Якубика и москвичи проиграли-1:2, имея полное превосходство по игре!!! Но я не припомню, чтобы всесильное ментовское руководство требовало не ставить этого подонка на матчи Динамо. В 1988г., в Москве, опять же, в игре московских и киевских одноклубников, судья Мильченко не поставил очевидный пенальти на В.Каратаеве и мы проиграли-1:2. В 1986г., в зале, в решающей игре, снова, между москвичами и киевлянами, судья Хохряков не назначил пенальти в ворота Киева, за явный снос в штрафной киевлян И.Колыванова!!!
И что, кто то из руководства Динамо требовал не ставить этих судей на матчи Динамо?! Не было такого и быть не могло!!!
сегодня в 12:27
Краснодар, после того как Сухой засудил эту команду в 2022 протест не подавал и не требовал его отстранения от матчей команды. Балтика, недавно пострадала от того же Сухого, но и там руководство не требовало отстранение от игр Балтики. Махачкалу засудили в кубке с Зенитом, поставив левейший пенальти. Но и в этом случае, никто не требовал не ставить судью на матчи Махачкалы. Что это вообще за разговоры, и кто в доме хозяин?!
Занимайся своим любимым делом, Пивоваров- считай бабки и не лезь не в свои дела. Без тебя разберутся, "знаток" футбольный...........................................
сегодня в 12:13, ред.
Не, ну это ваще- п.....ц просто!!!!!!! Так может, ты, банкирская твоя душа, еще и результаты будешь сам ставить, какие тебе по душе?! Дожились, блин... Так ты уже сразу еще перед чемпионатом выбери себе место в таблице, если такой умный. Попробовал бы ты в советское время такое ляпнуть, сразу шею повернули бы на все 180..............................................
Да, Карась часто ошибается, но именно он, в 2013 поставил пенальти в ворота Анжи, на последних секундах игры, при счете 1:1 и Воронин забил решающий гол. И вообще, что это за разговоры такие- не ставьте этого судью на наши матчи?! Я чёт не слышал, ни от одной другой команды подобных заявлений... Мало ли, кто кем недоволен. Но для этого есть комиссия, она решает, по спортивному принципу.
Вот, оно- "настоящее" Динамо...
сегодня в 12:12
О, неужели рукам Динамо потребовалось целое десятилетие, чтобы озвучить очевидное.
сегодня в 12:12
Есть жребий,он и будет решать.Не думаю что футбол станет интереснее если начнут выбирать судей на игры.
