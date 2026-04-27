«Реал» хочет выручить 60 млн евро за Гонсало Гарсию

1777281241

сегодня, 12:14

«Реал» определился с трансферной стоимостью своего 22-летнего воспитанника .

По данным источника, мадридский клуб готов расстаться с форвардом в летнее трансферное окно за 60 млн евро. Именно такую сумму «сливочные» озвучили одному из итальянских топ-клубов.

Интерес к игроку также проявляет дортмундская «Боруссия», однако немцы предлагают лишь 30 млн евро, что вдвое меньше запросов «Реала».