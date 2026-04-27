Испания. Примера 2025/2026

«Реал» хочет выручить 60 млн евро за Гонсало Гарсию

сегодня, 12:14

«Реал» определился с трансферной стоимостью своего 22-летнего воспитанника Гонсало Гарсии.

По данным источника, мадридский клуб готов расстаться с форвардом в летнее трансферное окно за 60 млн евро. Именно такую сумму «сливочные» озвучили одному из итальянских топ-клубов.

Интерес к игроку также проявляет дортмундская «Боруссия», однако немцы предлагают лишь 30 млн евро, что вдвое меньше запросов «Реала».

Все новости
Слухи«Чикаго Файр» отказался от трансфера Левандовского
Вчера, 14:25
СлухиСпортивный директор «Баварии» прокомментировал интерес клуба к Гордону
Вчера, 13:57
Слухи«Бавария» не планирует продавать Дэвиса этим летом
Вчера, 12:15
Слухи«Реал Мадрид» уведомил «Комо» о намерении выкупить Нико Паса
Вчера, 12:07
«Бавария» отказалась от активации опции выкупа Джексона
Вчера, 11:47
СлухиСандро Тонали намерен вернуться в Серию А
Вчера, 11:13
Expert soccer
сегодня в 15:38
а чего не 100..? 100 ведь больше чем 60!
Акын
сегодня в 13:00
Сразу после КЧМ его надо было продавать. Или дать шанс в основе - парень кладущий в каждом матче мог не затеряться в Примере.
А теперь баночник из глухого запаса вряд ли кого заинтересует.
пират Елизаветы
сегодня в 12:51
25-30 млн ровная цена за Гонсало Гарсии.
и ему лучше остаться в Испании.
там найдется новый клуб.
88xfdy4exrzg
сегодня в 12:22
Не нужен он за эти деньги никому. Максимум за 20 . И то если заберут
Groboyd
сегодня в 12:18
Никто не даст за него этих денег. Для этого надо было его в аренду отпустить и что бы он там забивал пачками, а не жалкие 4 мяча в Примере.
