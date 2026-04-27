Хавбек «Реала» Камавинга отклонит все предложения о трансфере этим летом

сегодня, 12:45

Полузащитник «Реала» не намерен рассматривать предложения о переходе в другие клубы в ходе предстоящего летнего трансферного окна.

По сведениям источника, французский футболист принял решение остаться в расположении «сливочных» и намерен бороться за место в основном составе.

Несмотря на появившуюся ранее информацию о возможной продаже игрока по окончании сезона, хавбек настроен на продолжение сотрудничества.

Действующее трудовое соглашение Камавинги с испанским клубом рассчитано до июня 2029 года.