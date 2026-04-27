Хавбек «Реала» Камавинга отклонит все предложения о трансфере этим летом

сегодня, 12:45

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга не намерен рассматривать предложения о переходе в другие клубы в ходе предстоящего летнего трансферного окна.

По сведениям источника, французский футболист принял решение остаться в расположении «сливочных» и намерен бороться за место в основном составе.

Несмотря на появившуюся ранее информацию о возможной продаже игрока по окончании сезона, хавбек настроен на продолжение сотрудничества.

Действующее трудовое соглашение Камавинги с испанским клубом рассчитано до июня 2029 года.

Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:45
сейчас главное не раскачивать лодку.
продлить Менди, Алабу, Камавингу, Винисиуса, Тчуамени, Рюдигера, Мастантуоно, подтянуть щеглов из Кастильи.
обязательно оставить Арбелоа, и отправить его в летом на курсы повышения квалификации к царю Виго в Москву.
и показать 15 кубков ЛЧ, чтоб фанаты воспрянули духом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:39
Камавинга легенда Реала )) до 2029 будет.
если что, Араухо дать ему номер своего психолога.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:06
Пооому что больше никто не будет в Европе платить столько, сколько Реал платит 🙃
Акын
Акын
сегодня в 12:56
Таити-таити... Не были мы ни в какой Таити. Нас и здесь неплохо кормят ©
