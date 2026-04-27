Газизов оценил эпизод с падением Кордобы в матче «Краснодар» — «Динамо» Мх

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота своей команды в рамках 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

На мой взгляд, в моменте с Кордобой пенальти не было. Дали — вопросов нет. Кордоба — гигант, рисует так, как никто другой не сделает. Пенальти получился картинным, хорошо, что нам с него не забили. Было бы некрасиво, если бы «Краснодар» забил гол с такого пенальти. Но повторюсь, оценивать и говорить по судейству я ничего не хочу.