Газизов оценил эпизод с падением Кордобы в матче «Краснодар» — «Динамо» Мх

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота своей команды в рамках 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).
На мой взгляд, в моменте с Кордобой пенальти не было. Дали — вопросов нет. Кордоба — гигант, рисует так, как никто другой не сделает. Пенальти получился картинным, хорошо, что нам с него не забили. Было бы некрасиво, если бы «Краснодар» забил гол с такого пенальти. Но повторюсь, оценивать и говорить по судейству я ничего не хочу.
Другое интересно, окажись игрок Махачкалы в подобном эпизоде, Газизов, тоже высказался бы или промолчал...))) Всегда и во все времена были игроки сознательно шедшие на пенальти- Газзаев, Храбростин, Дараселия и др. Но это не значит, что все они рисовали пенальти............................................