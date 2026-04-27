Газизов оценил эпизод с падением Кордобы в матче «Краснодар» — «Динамо» Мх

сегодня, 12:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота своей команды в рамках 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

На мой взгляд, в моменте с Кордобой пенальти не было. Дали — вопросов нет. Кордоба — гигант, рисует так, как никто другой не сделает. Пенальти получился картинным, хорошо, что нам с него не забили. Было бы некрасиво, если бы «Краснодар» забил гол с такого пенальти. Но повторюсь, оценивать и говорить по судейству я ничего не хочу.

112910415
сегодня в 16:07
дорисовал, конечно ...
112910415
сегодня в 14:31
у каждого свой путь
Capral
сегодня в 13:16
Оценивать судейство не хочешь, но уже всё оценил и сказал. Нормально. Что касается Кордобы, то в этом эпизоде его держали двумя руками. Другое дело, что он и сам, видимо, сознательно шел на этот пенальти... Но отрицать, что нарушения не было- смешно и глупо, оно было. Вопрос только, насколько оно тянуло на пенальти... Хотя, если присмотреться, Кордоба выходил на голевую позицию и не случись захвата, вполне мог быть первым на мяче.
Другое интересно, окажись игрок Махачкалы в подобном эпизоде, Газизов, тоже высказался бы или промолчал...))) Всегда и во все времена были игроки сознательно шедшие на пенальти- Газзаев, Храбростин, Дараселия и др. Но это не значит, что все они рисовали пенальти............................................
