Представитель Алексея Миранчука допустил возвращение футболиста в РПЛ

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Атланты Юнайтед» , заявил, что 30-летний хавбек готов рассмотреть возможность возвращения в РПЛ при наличии интересного предложения.

У Алексея Миранчука все хорошо. Понятно, что команда показывает не самые выдающиеся результаты. Алексей теперь капитан «Атланты», является одним из лидеров команды. Если появится интересное предложение, значит будем двигаться дальше. Никогда не говори «никогда». Все видят, что Алексей с удовольствием приезжает в Россию. Это его дом. Если появится возможность вернуться, Алексей ей воспользуется.