Представитель Алексея Миранчука допустил возвращение футболиста в РПЛ

сегодня, 13:06

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, заявил, что 30-летний хавбек готов рассмотреть возможность возвращения в РПЛ при наличии интересного предложения.

У Алексея Миранчука все хорошо. Понятно, что команда показывает не самые выдающиеся результаты. Алексей теперь капитан «Атланты», является одним из лидеров команды. Если появится интересное предложение, значит будем двигаться дальше. Никогда не говори «никогда». Все видят, что Алексей с удовольствием приезжает в Россию. Это его дом. Если появится возможность вернуться, Алексей ей воспользуется.

112910415
сегодня в 16:06
не зовёт никто !..
7afcb4hgjdak
сегодня в 13:36
Рано или поздно вернётся, видимо интереса кроме РПЛ к нему никто не проявляет
lazzioll
сегодня в 13:28, ред.
ну это надо отрицательный IQ иметь чтоб вернуться в РПЛ. лет в 50 разве что в Акрон. Дзюба как раз будет доигрывать там
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:23, ред.
Из полулюбительской Лиги МЛС разве только в УФУ позовут и то если она останется в РПЛ. Готов к зарплате 20 тыс рублей в месяц, ждем!!!
