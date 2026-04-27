Испания. Примера 2025/2026

«Реал» подтвердил травму Килиана Мбаппе

сегодня, 14:33

«Реал» опубликовал официальное медицинское заключение о состоянии здоровья нападающего Килиана Мбаппе. Согласно результатам обследования, у игрока выявлено повреждение полусухожильной мышцы левой ноги.

Французский форвард получил травму в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (1:1) и был вынужден покинуть поле на 81-й минуте.

В заявлении клуба подчеркивается, что процесс восстановления будет отслеживаться медицинскими службами в динамике. Сроки возвращения футболиста в строй официально не называются.

112910415
112910415
сегодня в 16:09
так бывает ..
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:39
Тааак, ну ещё осталось у нотариуса заверить
Гость
