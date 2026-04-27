Семак побил рекорд Юрия Морозова по количеству матчей во главе «Зенита»

сегодня, 14:41

Главный тренер «Зенита» установил новый клубный рекорд по числу матчей во главе основной команды.

Прошедшая в воскресенье встреча против «Ахмата» (2:0) стала для специалиста 238-й на данном посту. По этому показателю Семак опередил , который руководил клубом в 237 официальных матчах.

На сегодняшний день действующий наставник «сине-бело-голубых» также является обладателем рекордов по количеству побед (155) и числу забитых мячей (495) в истории петербургского этапа карьеры.