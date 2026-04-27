Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Семак побил рекорд Юрия Морозова по количеству матчей во главе «Зенита»

сегодня, 14:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил новый клубный рекорд по числу матчей во главе основной команды.

Прошедшая в воскресенье встреча против «Ахмата» (2:0) стала для специалиста 238-й на данном посту. По этому показателю Семак опередил Юрия Морозова, который руководил клубом в 237 официальных матчах.

На сегодняшний день действующий наставник «сине-бело-голубых» также является обладателем рекордов по количеству побед (155) и числу забитых мячей (495) в истории петербургского этапа карьеры.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:24
Ни тот, ни другой по качеству работы в подмётки не годятся Павлу Малыгину. Замечательному человеку и тренеру.
Владимир_Спартак
сегодня в 16:21, ред.
Присосался к трубе...)
q2kkxrxtknm2
сегодня в 16:18
Непонятно правда за что такое доверие.
112910415
сегодня в 16:04
на отдых пора, устал же !
Jeck Denielse
сегодня в 15:42
Ну а чего не рекордить то ???
Работа неплохая...график терпимый....соцпакет...спецодежда...жильём обеспечивают...проездной на метро.....прогрессивка....премии...
AlanW 1
сегодня в 15:40
Интересно тоже как и Криш до 1000 будет сидеть на посту тренера?
Capral
сегодня в 15:19
Ну и, в чём фишка, только в том, что один слабый тренер превзошел другого по числу матчей? Морозов, в принципе- очень посредственный тренер, превративший киевское Динамо в 1983-84гг., в самую пьющую команду страны. Поэтому, рекорд Семака не является, чем-то особенным или выдающимся.....................................
Лучше оценить сегодняшнее состояние тренера, а еще лучше- последние 3-4 года, чтобы понять его работу в мелочах и нюансах...
lotsman
lotsman ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:57
Интересно, чем Газпром самоистезался?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:41
Это Газпром побил рекорд самоистязания
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 