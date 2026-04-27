Гаттузо: «Я готов попробовать себя в одном из российских клубов»
Бывший наставник сборной Италии заявил о готовности рассмотреть предложения от российских клубов.
Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы его рассмотреть. Моя работа — тренировать. Поэтому, если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов.
Правильно, Мурыжик, не нужен он вам. У вас, свой Гаттузо, и уже давно................................
Не зря же он в октябре заявлял, что в случае невыхода сборной на ЧМ, он уедет жить подальше от Италии)