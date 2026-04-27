Гаттузо: «Я готов попробовать себя в одном из российских клубов»

сегодня, 15:24

Бывший наставник сборной Италии Дженнаро Гаттузо заявил о готовности рассмотреть предложения от российских клубов.

Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы его рассмотреть. Моя работа — тренировать. Поэтому, если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов.

Capral
сегодня в 16:46
"Спасибо, но- нет."
Правильно, Мурыжик, не нужен он вам. У вас, свой Гаттузо, и уже давно................................
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:43
Спасибо, но - нет.
Capral
сегодня в 16:08
Ну сказал бы уже прямо: "Я готов уничтожить один из российских клубов, как уничтожил сборную моей страны." А то, поработать..............................
Kostya-515
сегодня в 16:05
Тренерский штаб готов и уже в пути. Самолеты не летают, поехали поездом)
Не зря же он в октябре заявлял, что в случае невыхода сборной на ЧМ, он уедет жить подальше от Италии)
Real Oviedo
сегодня в 16:02
Возглавит омский Газмяс.
Варвар7
сегодня в 16:00
Представляю эпическую встречу команда которой руководит Дженнаро Гаттузо против команды руководимой Вадимом Евсеевым и ...После матчевая пресс- конференция...)))
112910415
сегодня в 15:57
нет-нет, спасибо !
adekvat ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 15:40
Вот Семака и поменяет, после очередного юбилейного сезона без титула
lazzioll
сегодня в 15:36, ред.
такие пиз(зачеркнуто) отменные специалисты везде нужны Джинни. ссаными тряпками отовсюду гонят, ни в Китае и США даже не нужен, куда податься?? конечно в Россию. там денег жуй чем хочешь, платят даже инвалидам типа Семака миллиарды
Водолей Сергеев
сегодня в 15:35
Тренеры итальянцы наше всё. Кто-нибудь клюнет конечно.
