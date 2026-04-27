Акинфеев зарегистрировал товарный знак с логотипом сейва ЧМ-2018

сегодня, 15:33

Капитан ЦСКА зарегистрировал собственный товарный знак. Соответствующая заявка была направлена в Роспатент 29 апреля 2025 года.

Графическое решение логотипа отсылает к эпизоду матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании. В основу изображения лег момент, когда голкипер отразил удар нападающего Яго Аспаса в серии послематчевых пенальти, что обеспечило российской команде выход в четвертьфинал турнира.

Регистрация бренда позволит футболисту эксклюзивно использовать данный визуальный образ в коммерческой и рекламной деятельности.