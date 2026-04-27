Акинфеев зарегистрировал товарный знак с логотипом сейва ЧМ-2018

сегодня, 15:33

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал собственный товарный знак. Соответствующая заявка была направлена в Роспатент 29 апреля 2025 года.

Графическое решение логотипа отсылает к эпизоду матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании. В основу изображения лег момент, когда голкипер отразил удар нападающего Яго Аспаса в серии послематчевых пенальти, что обеспечило российской команде выход в четвертьфинал турнира.

Регистрация бренда позволит футболисту эксклюзивно использовать данный визуальный образ в коммерческой и рекламной деятельности.

ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:19
Поскольку Акинфеев получил высшее бизнес образование, то он начал потихоньку готовиться к послефутбольной карьере. В отличие от Дзюбы, который руку тренирует, или Мостового, который ждет приглашения потренировать кого то, либо Тихонова и Радимова, которые языком чешут на тв за неимением иных навыков. Большинство наших футболистов после завершения карьеры это бездельники и говоруны. А Акинфеев готов к жизни вне футбола. Молодец
Вещий
сегодня в 16:19
Ну что... каждый сходит с ума по своему....
Futurista
сегодня в 16:09
Акинфеев запатентовал ногу, чтобы не дай бог она не встретилась с рукой Дзюбы - такой кроссовер Роспатент уже не вывезет)...
Futurista
сегодня в 16:08
Пока Акинфеев оформляет права на ногу, Дзюба боится, что его рука станет общественным достоянием...
112910415
сегодня в 15:56
монетизировал, однако !
lotsman
сегодня в 15:53, ред.
Знак Игоря - Это нога, у кого надо нога.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ag5yw2y7n2bc (раскрыть)
сегодня в 15:53
Ржу в голосятину...😝
ag5yw2y7n2bc
ag5yw2y7n2bc
сегодня в 15:44
Ихарь-43 тоже можно запатентовать
