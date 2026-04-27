В Серии А выявили систему тайных сигналов для управления решениями VAR

сегодня, 16:28
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе1 : 0Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

Прокуратура Италии продолжает расследование дела о коррупции в судейском корпусе Серии А. По данным источника, следствие обнаружило систему тайных сигналов, с помощью которых третьи лица влияли на решения видеоассистентов рефери (VAR).

Согласно материалам дела, поднятая рука служила сигналом «не вмешиваться», а сжатый кулак означал команду вызвать главного арбитра к монитору.

В центре скандала оказался глава судейского департамента Джанлука Рокки, которого обвиняют в спортивном мошенничестве и подборе арбитров, лояльных миланскому «Интеру».

Одним из улик стал эпизод матча «Удинезе» — «Парма» (март 2025 года), где арбитр VAR Даниэле Патерна изменил свое решение после консультации с неизвестным лицом за кадром.

bv66v2zenx97
сегодня в 18:10
Отменять давно пора эту ВАР
Jeck Denielse
сегодня в 17:52, ред.
Тайный сигнал Сухому, назначающему пенальти в ворота Зенита...на 96-й минуте.
KSY16
сегодня в 17:44
У нас система сигналов идёт от Газпрома
adekvat
сегодня в 17:10
Итальяшки не только по губам но и по конечностям научились читать.
d1metras
сегодня в 17:08
Наших бы не помешало проверить. А то слишком часто одни и те же эпизоды трактуются по разному..
112910415
сегодня в 16:59
креативные ребята !
Али Самаркандский
сегодня в 16:55
Смешно.Это наверное инопланетяне вмешивались в работу ВАР
Kosmos58
сегодня в 16:45
Весь мир коррумпирован!
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:41
Надо бы за нашими давно уже последить, как руками машут, кому кулак, кому фигу показывают...
Варвар7
сегодня в 16:39
"Где арбитр VAR Даниэле Патерна изменил свое решение после консультации с неизвестным лицом за кадром." - Возможно просто получил предложение от которого нельзя отказаться...)
Kostya-515
сегодня в 16:34
Дальше будет Азбука Морзе
Гость
