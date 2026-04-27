В Серии А выявили систему тайных сигналов для управления решениями VAR

Прокуратура Италии продолжает расследование дела о коррупции в судейском корпусе Серии А. По данным источника, следствие обнаружило систему тайных сигналов, с помощью которых третьи лица влияли на решения видеоассистентов рефери (VAR).
Согласно материалам дела, поднятая рука служила сигналом «не вмешиваться», а сжатый кулак означал команду вызвать главного арбитра к монитору.
В центре скандала оказался глава судейского департамента Джанлука Рокки, которого обвиняют в спортивном мошенничестве и подборе арбитров, лояльных миланскому «Интеру».
Одним из улик стал эпизод матча «Удинезе» — «Парма» (март 2025 года), где арбитр VAR Даниэле Патерна изменил свое решение после консультации с неизвестным лицом за кадром.