В Серии А выявили систему тайных сигналов для управления решениями VAR

1777296493

сегодня, 16:28

Прокуратура Италии продолжает расследование дела о коррупции в судейском корпусе Серии А. По данным источника, следствие обнаружило систему тайных сигналов, с помощью которых третьи лица влияли на решения видеоассистентов рефери ( VAR ).

Согласно материалам дела, поднятая рука служила сигналом «не вмешиваться», а сжатый кулак означал команду вызвать главного арбитра к монитору.

В центре скандала оказался глава судейского департамента , которого обвиняют в спортивном мошенничестве и подборе арбитров, лояльных миланскому «Интеру».