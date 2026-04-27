«Барселона» начала переговоры с «Атлетико» по трансферу Альвареса

1777297607

сегодня, 16:46

«Барселона» начала работу над трансфером нападающего «Атлетико» .

По данным источника, инициатором приглашения аргентинца выступил главный тренер «сине-гранатовых» , который настаивает на укреплении позиции центрфорварда в летнее трансферное окно.

Руководство «Барселоны» уже запросило у «матрасников» информацию о доступности игрока. Несмотря на сумму отступных в 500 млн евро, каталонцы надеются на желание самого Альвареса сменить клуб.

В свою очередь, «Атлетико» намерен удержать игрока, предложив ему обновленный контракт до 2032 года на улучшенных условиях.