«Барселона» начала переговоры с «Атлетико» по трансферу Альвареса

«Барселона» начала работу над трансфером нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
По данным источника, инициатором приглашения аргентинца выступил главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик, который настаивает на укреплении позиции центрфорварда в летнее трансферное окно.
Руководство «Барселоны» уже запросило у «матрасников» информацию о доступности игрока. Несмотря на сумму отступных в 500 млн евро, каталонцы надеются на желание самого Альвареса сменить клуб.
В свою очередь, «Атлетико» намерен удержать игрока, предложив ему обновленный контракт до 2032 года на улучшенных условиях.
Какой еще снег, ты о чём?))) Сегодня +19. А что, до Альвареса, то на мой взгляд, он может усилить Барселону. Нападающий он острый, маневренный и мотористый, физически неплохо смотрится. Реал? Ну если Реал не проявляет к нему интерес- значит Барселона...
Я бы его и в Мадриде попробовал, но как видется , что то в нём барселоновского больше,что скажешь?!
посмотрим, что получится у Лапорты.
но главное, решить проблемы в защите.