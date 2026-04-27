«Барселона» начала переговоры с «Атлетико» по трансферу Альвареса

сегодня, 16:46

«Барселона» начала работу над трансфером нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

По данным источника, инициатором приглашения аргентинца выступил главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик, который настаивает на укреплении позиции центрфорварда в летнее трансферное окно.

Руководство «Барселоны» уже запросило у «матрасников» информацию о доступности игрока. Несмотря на сумму отступных в 500 млн евро, каталонцы надеются на желание самого Альвареса сменить клуб.

В свою очередь, «Атлетико» намерен удержать игрока, предложив ему обновленный контракт до 2032 года на улучшенных условиях.

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:05
Приветище, Санёк!!!
Какой еще снег, ты о чём?))) Сегодня +19. А что, до Альвареса, то на мой взгляд, он может усилить Барселону. Нападающий он острый, маневренный и мотористый, физически неплохо смотрится. Реал? Ну если Реал не проявляет к нему интерес- значит Барселона...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:55, ред.
...Виктор,салют! Ну что и Германию снегом завалило, али как !
Я бы его и в Мадриде попробовал, но как видется , что то в нём барселоновского больше,что скажешь?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:43
ради больших побед нужны надежные и проверенные игроки.
посмотрим, что получится у Лапорты.
но главное, решить проблемы в защите.
Capral
Capral
сегодня в 16:48
Альварес конечно замечательный футболист, но таких отступных, он не стоит.
