В «Локомотиве» оценили Батракова в 20 млн евро для европейских клубов

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов оценил рыночную стоимость полузащитника Алексея Батракова.
Сумма должна быть такая, за которую можно будет приобрести игрока такого же уровня. Сложно сказать, сколько именно. Смотря сколько стоит хороший игрок из английской или испанской лиги. Наверное, меньше 20 миллионов евро такой игрок не стоит. Вот и нужно не меньше 20 миллионов евро за Батракова, чтобы вместо него приобрести хорошего игрока.
И конечно нельзя не отметить того обстоятельства, что с уходом Баринова, несколько потерялся и сам Батраков. У него появилась ненужная работа, его тыл стал ненадежен, и Батраков постоянно вынужден оглядываться назад, а это, именно то, чего не было при Баринове в Локомотиве. Другими словами- сейчас некому подстраховать задницу Батрака... Ну и еще, Батрак, как и любой технарь распасовщик не любит жесткой игры, в которой он тоже часто теряется...
Какая выгода если продать адаптированного молодого игрока с паспортом.....
И купить скорей всего немолодого неадаптированного и без паспорта.....
Жедсон, Леви Гарсиа, Жерсон, Джон Джон - приобретённые около этой суммы ну никак не сногсшибательные решалы.....просто игроки неудивляющие ничем....
И выходит все эти хлопоты с заменой Батракова на импортный аналог - клубу уж точно невыгодны.....