В «Локомотиве» оценили Батракова в 20 млн евро для европейских клубов

сегодня, 16:50

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов оценил рыночную стоимость полузащитника Алексея Батракова.

Сумма должна быть такая, за которую можно будет приобрести игрока такого же уровня. Сложно сказать, сколько именно. Смотря сколько стоит хороший игрок из английской или испанской лиги. Наверное, меньше 20 миллионов евро такой игрок не стоит. Вот и нужно не меньше 20 миллионов евро за Батракова, чтобы вместо него приобрести хорошего игрока.

4jzzghzu23xu
сегодня в 18:38
Совсем недорого его ценят.
112910415
сегодня в 18:06
надо хорошо подумать ...
Jeck Denielse
сегодня в 18:04, ред.
"Выгода — это польза, преимущество или материальный доход, который получают в результате каких-либо действий, решений или обстоятельств. Проще говоря, это то, что приносит пользу, улучшает положение или делает что-то более эффективным."

Какая выгода если продать адаптированного молодого игрока с паспортом.....
И купить скорей всего немолодого неадаптированного и без паспорта.....

Жедсон, Леви Гарсиа, Жерсон, Джон Джон - приобретённые около этой суммы ну никак не сногсшибательные решалы.....просто игроки неудивляющие ничем....
И выходит все эти хлопоты с заменой Батракова на импортный аналог - клубу уж точно невыгодны.....
25процентный клоун
сегодня в 17:58
Купите у нас Барко и Угальде за 20 и будут вам качественные игроки
youtomee
youtomee ответ Bad Listener
сегодня в 17:51
Если игрок сам захочет уйти при наличии предложений, то держать его силой нельзя, ничего хорошего из этого не получится. Надо продать, заработать на этом и заменить его игроком такого же качества.
Capral
сегодня в 17:17, ред.
Нормальная цена, хотя, можно было бы и немного снизить. Если внимательно проследить за играми Батракова, то он не всегда стабилен, а если еще ему приходится заниматься не свойственной ему работой, то он не очень выделяется, как например, в игре в Самаре, где Батрак вынужден был отрабатывать в зоне Карпукаса............................................ По своему игровому амплуа- Батраков игрок середины поля, свободный художник, который должен видеть поле и свободно вести игу. А в Самaре, он не мог этого делать, потому что центр поля Локо был разорван в клочья...
И конечно нельзя не отметить того обстоятельства, что с уходом Баринова, несколько потерялся и сам Батраков. У него появилась ненужная работа, его тыл стал ненадежен, и Батраков постоянно вынужден оглядываться назад, а это, именно то, чего не было при Баринове в Локомотиве. Другими словами- сейчас некому подстраховать задницу Батрака... Ну и еще, Батрак, как и любой технарь распасовщик не любит жесткой игры, в которой он тоже часто теряется...
Bad Listener
сегодня в 16:54
Так а зачем если такого же уровня вообще продавать и покупать? Локомотиву надо определиться в другом, они фарм клуб или на титулы претендуют и от этого плясать, а менять шило на мыло да ещё и без паспорта смысла нет
Гость
