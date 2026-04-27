Акинфеев: «Для меня этот сезон точно завершён»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил о том, что больше не сможет сыграть в нынешнем сезоне.
Игрок получил травму 4 апреля в матче с «Акроном» (2:1) в 23-м туре РПЛ и должен был восстановиться в течение 10-14 дней. Однако недавно футболист рассказал, что у него появилось небольшое воспаление, из-за которого процесс восстановления затянулся.
Что касается наших футбольных дел. Для меня этот сезон точно завершён. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами. Заранее облегчу работу экспертам: карьеру я не завершаю и сделаю всё, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону.
Но у нас есть ещё этот сезон, домашние матчи с «Зенитом» и «Локомотивом» и, конечно, дерби и возможность выйти в финал Кубка. Давайте жить этой идеей, давайте поддержим всех игроков и тренеров. Я понимаю работу СМИ, которые звонят с утра до вечера экспертам, но хочу обратиться к болельщикам: перепечатывать, обсуждать разный бред — нам это не поможет. Я чуть с ума не сошёл на больничном, с утра до вечера натыкаясь на одни и те же вопросы по кругу.
Я, как капитан команды, прошу болельщиков сплотиться вокруг ребят. Всем тяжело, все переживают, но сейчас нам нужно немного общей энергии и поддержки. Давайте не будем сваливаться в эту яму обсуждений. С такой головой и состоянием ничего не исправить. Нам надо сделать всё, чтобы достойно завершить сезон — матчи и шансы для этого ещё есть. И потом уже сесть и посмотреть, на что наработали и как жить дальше.
славная карьера ...
Берегите "испанскую, ногу золотую ",тьфу ты себя, страж армейских ворот №1...!!!