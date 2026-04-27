Акинфеев: «Для меня этот сезон точно завершён»

сегодня, 17:25

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил о том, что больше не сможет сыграть в нынешнем сезоне.

Игрок получил травму 4 апреля в матче с «Акроном» (2:1) в 23-м туре РПЛ и должен был восстановиться в течение 10-14 дней. Однако недавно футболист рассказал, что у него появилось небольшое воспаление, из-за которого процесс восстановления затянулся.

Что касается наших футбольных дел. Для меня этот сезон точно завершён. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами. Заранее облегчу работу экспертам: карьеру я не завершаю и сделаю всё, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону.

Но у нас есть ещё этот сезон, домашние матчи с «Зенитом» и «Локомотивом» и, конечно, дерби и возможность выйти в финал Кубка. Давайте жить этой идеей, давайте поддержим всех игроков и тренеров. Я понимаю работу СМИ, которые звонят с утра до вечера экспертам, но хочу обратиться к болельщикам: перепечатывать, обсуждать разный бред — нам это не поможет. Я чуть с ума не сошёл на больничном, с утра до вечера натыкаясь на одни и те же вопросы по кругу.

Я, как капитан команды, прошу болельщиков сплотиться вокруг ребят. Всем тяжело, все переживают, но сейчас нам нужно немного общей энергии и поддержки. Давайте не будем сваливаться в эту яму обсуждений. С такой головой и состоянием ничего не исправить. Нам надо сделать всё, чтобы достойно завершить сезон — матчи и шансы для этого ещё есть. И потом уже сесть и посмотреть, на что наработали и как жить дальше.

brooks
сегодня в 20:05
Здоровья! Такой сильный соперник лучше слабых! Возвращайся!
Вещий
сегодня в 18:35
Ну наверное потеря для команды капитана и организатора...
25процентный клоун
сегодня в 18:15, ред.
Ваши болельщики больше всех грязи и льют, не все, и в этой грязи они сплотились давно, хоть против Сафонова, хоть против Талалаева.
lotsman
сегодня в 18:05
Игорь, может уже надо подумать о завершении карьеры? У тебя была славная карьера и завершать её надо на самом позитивном уровне. У Армейцев есть хорошие последователи твоего таланта. Можно спокойно передавать им своё дело, оставаясь им хорошим наставником.
112910415
сегодня в 18:04
пора на отдых, Игорь !
славная карьера ...
happy 50
сегодня в 18:00
Акинфеев всегда был образцом профессионализма. И всегда общался с прессой даже после провалов. Но уже возраст дает о себе знать. Кстати , Слуцкий в Китае уже отыграл очковый штраф -10 и поднялся на 5 место.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:52
Дело идет к плавному завершению славной карьеры. Хватит мучить свое израненное тело. Поря на заслуженный отдых. Тем более что сменщик неплохой есть.
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:47, ред.
....К сожалению даже люди с Большой Буквы и те рано или поздно должны сходить на берег! Игорю Владимировичу поклон и здоровья!
Берегите "испанскую, ногу золотую ",тьфу ты себя, страж армейских ворот №1...!!!
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:27
Потеря, но небольшая ..
Гость
