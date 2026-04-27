Глава РПЛ — о ситуации с «Ростовом»: «Новые „Химки“ не повторятся»

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на информацию про финансовые трудности «Ростова».
Мы на связи с клубом. Ситуация там объективно непростая. Переживания есть, но думаю, что всё будет хорошо. Определённые сложности при лицензировании будут, но новые «Химки» не повторятся.
А чуть ранее г Алаев обещал разобраться с денежными вопросами игроков и персонала клуба , Чем всё закончилось - "Хождениям по мукам" этих людей в надежде получить им причитающее...
Сейчас обещание г. Алаева , что всё будет хорошо насчёт Ростова - даже как то тревожно стало за клуб после уверований этого господина...
Не дай Бог...