Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Глава РПЛ — о ситуации с «Ростовом»: «Новые „Химки“ не повторятся»

сегодня, 17:50

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на информацию про финансовые трудности «Ростова».

Мы на связи с клубом. Ситуация там объективно непростая. Переживания есть, но думаю, что всё будет хорошо. Определённые сложности при лицензировании будут, но новые «Химки» не повторятся.

Подписывайся в ВК
Все новости
ФИФА увеличит призовой фонд ЧМ-2026 из-за логистических издержек
Сегодня, 10:53
В Мексике предприняли меры для прекращения владения несколькими клубами
24 апреля
Беллингем купил долю в крикетном клубе «Бирмингем Феникс»
22 апреля
«Ростов» скоро сократит задолженность более чем на 1 млрд рублей
21 апреля
Официально«Альфа-Банк» станет титульным партнёром РПЛ со следующего сезона
17 апреля
Месси приобрёл клуб из пятой испанской лиги
16 апреля
Все комментарии
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 18:35
А зачем они вообще нужны такие команды подмосковные в РПЛ типа Химки или даже Раменское, Подольск, Балашиха и прочие - пусть толкутся в Чемпионате Подмосковья за свои призы. Ну вот Родина- Асмарал ещё придёт наверняка ..пусть
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:14
"— Печальная история, я уже говорил не раз. За всей этой историей смазан весь сезон, но как есть. Не первый раз, и будут еще такие случаи. С одной стороны, хорошо, что команда доиграла, с другой, обидно за футболистов. Надеюсь, они получат еще свои деньги. Уверен, нам надо по‑другому относиться к лицензированию, что РФС уже и делает. Хотя полностью застраховаться мы от такого не сможем, — передает слова Алаева корреспондент «Матч ТВ»." - Это интервью было дано несколько месецев назад по поводу печальной судьбы Химок .
А чуть ранее г Алаев обещал разобраться с денежными вопросами игроков и персонала клуба , Чем всё закончилось - "Хождениям по мукам" этих людей в надежде получить им причитающее...
Сейчас обещание г. Алаева , что всё будет хорошо насчёт Ростова - даже как то тревожно стало за клуб после уверований этого господина...
Не дай Бог...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:13, ред.
Кто бы мог подумать что Химки из футбольного клуба превратятся в имя нарицательное синоним банкротства и торжественной ликвидации команды. А главное с Химками тоже были на связи и ситуация была трудная и все надеялись что всё будет хорошо, уже не повторяется вовсю.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 