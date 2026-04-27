Луис Энрике опроверг слухи о желании покинуть «Зенит»

сегодня, 18:31

Нападающий «Зенита» Луис Энрике прокомментировал информацию о возможном уходе из команды после чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что игрок попросил своих агентов найти ему топ-клуб в Европе уровня ПСЖ, куда он мог бы перейти летом. Как отмечало издание Bolavip, «Зенит» хочет выручить за форварда 70 миллионов евро после ЧМ-2026.

Это неправда, что я хочу уйти. Мне это ни к чему. Я сосредоточен на «Зените» и хочу показать в этом клубе всё, на что способен. Хочу выигрывать здесь титулы и оставить след в истории «Зенита».

25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:41
Я очень рад тому, что он в Зените. Иначе бы их было 11 человек на поле
Futurista
Futurista
сегодня в 19:29, ред.
Похоже кто то сказал руководству Зенита..по секрету)...что после ЧМ-2026 инфляция на рынке подскочит до 400%)...
z3zbut6rcnru
z3zbut6rcnru
сегодня в 18:39
Кто ему еще такую кормушку предоставит....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:33, ред.
Ну игрок явно не уровня ПСЖ....точнее вообще ни разу ни уровня ПСЖ....
70 млн - фантастическая фантастика....
Он и половину затраченных средств Зенитом (33 млн) пока не отбивает.....
Пока полное несоответствие ...прейскуранта и блюда......
Гость
