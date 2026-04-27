Сафонов объяснил, почему игроки ПСЖ вышли на матч с именами на футболках

Вратарь ПСЖ рассказал, по какой причине футболисты команды вышли на матч чемпионата Франции с «Анже» в футболках с разными именами вместо фамилий.

Это имена тех, кто по той или иной причине подвергался дискриминации. Для меня символично, что имена нам дали в случайном порядке как показатель того, что неважно, по какой причине человек сталкивается с травлей, это ненормально в любой ситуации.

Всем нужна поддержка, и я буду рад, если наш выход на поле в футболках с именами этих людей поможет кому-то справиться с давлением и найти силы двигаться дальше.