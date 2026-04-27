Беларусь. Высшая лига 2026

Экс-тренер «Крыльев Советов» Адиев возглавит чемпиона Беларуси

сегодня, 18:59

«МЛ Витебск» объявил об уходе тренерского штаба во главе с Михаилом Мартиновичем. Также клуб покидают его ассистенты Артур Ромашов, Артем Косак и Андрей Хачатурян.

Мартинович возглавлял команду с осени 2025 года, при нём она в итоге стала чемпионом Беларуси.

Владелец «МЛ Витебск» Артем Леонов объяснил увольнение:

Не устраивают результаты. За последние пять матчей мы одержали только две победы, одна из них — над «Барановичами». И мне очень стыдно перед болельщиками за два домашних поединка. Пришло много зрителей, а мы забили ноль голов. Мне кажется, все должно быть по-другому.

Я начал задумываться об отставке тренера после кубкового поражения от «Динамо». Матч за Суперкубок проиграли, в Кубке страны шансов тоже немного. Как уже говорил, на мой взгляд, результат должен быть другим.

Леонов добавил, что новым главным тренером команды станет бывший рулевой самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев:

Завтра из России прилетит Магомед Адиев, тренировавший до недавнего времени «Крылья Советов». Так что ждём его в Минске.

Мы планируем подписать с Адиевым контракт во вторник, чтобы на матч против «Динамо» он уже вывел команду. Переговоры с Магомедом начали вести вчера и за день договорились.

Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 20:14
Умнейшие руководы типа нашего НН с белорусом Шпилевским - миграция однако....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:54
команда на 2 месте, идет без поражении, и клуб увольняет тренера чемпиона? ))
наверно, есть то другое. но это их дело.
удачи Адиеву, будем следить как МЛ Витебск пройдет в первом квалиф.ЛЧ
nkd25dnwtj49
nkd25dnwtj49
сегодня в 19:41
У владельцев жёсткие требования,Магомед у можно только пожелать удачи в Белоруссии
сегодня в 19:33
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:13
Тренера-чемпиона поменять на уволенного тренера-середняка...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:13
Надо же, Алиев востребован в Белоруссии..,
