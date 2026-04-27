Экс-тренер «Крыльев Советов» Адиев возглавит чемпиона Беларуси

сегодня, 18:59

«МЛ Витебск» объявил об уходе тренерского штаба во главе с . Также клуб покидают его ассистенты Артур Ромашов, Артем Косак и Андрей Хачатурян.

Мартинович возглавлял команду с осени 2025 года, при нём она в итоге стала чемпионом Беларуси.

Владелец «МЛ Витебск» Артем Леонов объяснил увольнение:

Не устраивают результаты. За последние пять матчей мы одержали только две победы, одна из них — над «Барановичами». И мне очень стыдно перед болельщиками за два домашних поединка. Пришло много зрителей, а мы забили ноль голов. Мне кажется, все должно быть по-другому. Я начал задумываться об отставке тренера после кубкового поражения от «Динамо». Матч за Суперкубок проиграли, в Кубке страны шансов тоже немного. Как уже говорил, на мой взгляд, результат должен быть другим.

Леонов добавил, что новым главным тренером команды станет бывший рулевой самарских «Крыльев Советов» :