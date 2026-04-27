«Факел» вырвал ничью в матче с «Торпедо» в Первой лиге

сегодня, 19:29

«Торпедо» сыграло вничью с «Факелом» в матче 31-го тура Первой лиги (2:2).

На 24-й минуте московский клуб открыл счёт — мяч забил Александр Орехов. На 40-й воронежцы отыгрались, автором гола стал Бутта Магомедов. На 44-й гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Игорь Обухов. На 75-й Руслан Апеков провёл второй гол «автозаводцев». На 89-й Максим Турищев восстановил равенство на табло.

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице (39 очков). «Факел» лидирует (61 балл).