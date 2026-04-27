Россия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

«Факел» вырвал ничью в матче с «Торпедо» в Первой лиге

сегодня, 19:29
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Торпедо» сыграло вничью с «Факелом» в матче 31-го тура Первой лиги (2:2).

На 24-й минуте московский клуб открыл счёт — мяч забил Александр Орехов. На 40-й воронежцы отыгрались, автором гола стал Бутта Магомедов. На 44-й гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Игорь Обухов. На 75-й Руслан Апеков провёл второй гол «автозаводцев». На 89-й Максим Турищев восстановил равенство на табло.

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице (39 очков). «Факел» лидирует (61 балл).

сегодня в 19:45
Воронежцы почти профукали семиочковое преимущество, - теперь концовка будет ещё сложнее и ещё более непредсказуемой...
Отчётный поединок ожидаемо был нервным, рваным и драматичным... В общем, ничья в меньшинстве, - годится...
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 19:41
Красивый матч. Спорная концовка. Мяч частично влетел в ворота "Факела".
"Факел" не так и плох, восстанавливается, отыгрался вдесятером. "Торпедо" в неплохой форме, в самой лучшей своей форме. И в такой форме оно снова останется в Первой лиге в следующем сезоне.
Capral
сегодня в 19:38
Столько времени играть в большинстве и получить второй гол на последних минутах?! Эх, Торпедо, Торпедо- не узнать тебя... Что к Клубом сотворили, с...и!!!
