«Факел» вырвал ничью в матче с «Торпедо» в Первой лиге

«Торпедо» сыграло вничью с «Факелом» в матче 31-го тура Первой лиги (2:2).
На 24-й минуте московский клуб открыл счёт — мяч забил Александр Орехов. На 40-й воронежцы отыгрались, автором гола стал Бутта Магомедов. На 44-й гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Игорь Обухов. На 75-й Руслан Апеков провёл второй гол «автозаводцев». На 89-й Максим Турищев восстановил равенство на табло.
«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице (39 очков). «Факел» лидирует (61 балл).
Отчётный поединок ожидаемо был нервным, рваным и драматичным... В общем, ничья в меньшинстве, - годится...
"Факел" не так и плох, восстанавливается, отыгрался вдесятером. "Торпедо" в неплохой форме, в самой лучшей своей форме. И в такой форме оно снова останется в Первой лиге в следующем сезоне.