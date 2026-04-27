Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

В РФС выразили надежду на скорую рекоменадцию МОК по допуску команд

сегодня, 19:59

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о надежде на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) по снятию ограничений для всех команд.

Ранее в Международной федерации баскетбола рассказали о снятии ограничений для сборных России и Беларуси в баскетболе 3х3 среди игроков в возрасте до 21 года, странам выдали исключительное разрешение на регистрацию команд в конференциях юношеской Лиги наций FIBA.

Это очень сложная работа, которая ведётся под руководством министра спорта и председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева со многими федерациями. Хорошо, что многие федерации, а не только РФС, который вёл это направление с 2022 года, присоединились к работе. Отлично, что у них есть успехи. И этот успех добавляет шансов остальным федерациям, кто ещё не восстановился, поскорее восстановиться в правах.

Допуск в футболе? Есть работа и ощущения. Давайте ждать решения, которые будут. Мы надеемся на ближайшее решение для начала Международного олимпийского комитета, давайте подождём. У них есть рекомендация по юношеским командам, а есть решение по общему отстранению всех команд и спортсменов от соревнований. Работа ведётся. Никого не хочется обидеть, но футбол и хоккей — наиболее популярные виды спорта в мире, поэтому переговоры по ним самые тяжёлые.

В декабре прошлого года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация касается индивидуальных и командных видов спорта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 