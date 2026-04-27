В РФС выразили надежду на скорую рекоменадцию МОК по допуску команд

Генеральный секретарь РФС сообщил о надежде на рекомендацию Международного олимпийского комитета ( МОК ) по снятию ограничений для всех команд.

Ранее в Международной федерации баскетбола рассказали о снятии ограничений для сборных России и Беларуси в баскетболе 3х3 среди игроков в возрасте до 21 года, странам выдали исключительное разрешение на регистрацию команд в конференциях юношеской Лиги наций FIBA.

Это очень сложная работа, которая ведётся под руководством министра спорта и председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева со многими федерациями. Хорошо, что многие федерации, а не только РФС , который вёл это направление с 2022 года, присоединились к работе. Отлично, что у них есть успехи. И этот успех добавляет шансов остальным федерациям, кто ещё не восстановился, поскорее восстановиться в правах.

Допуск в футболе? Есть работа и ощущения. Давайте ждать решения, которые будут. Мы надеемся на ближайшее решение для начала Международного олимпийского комитета, давайте подождём. У них есть рекомендация по юношеским командам, а есть решение по общему отстранению всех команд и спортсменов от соревнований. Работа ведётся. Никого не хочется обидеть, но футбол и хоккей — наиболее популярные виды спорта в мире, поэтому переговоры по ним самые тяжёлые.