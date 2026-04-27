«Бавария» по окончании сезона проведёт переговоры о контракте Кейна

Член наблюдательного совета «Баварии» рассказал о возможном продлении контракта с нападающим .

Действующее соглашение англичанина с мюнхенским клубом рассчитано до 2027 года.

Переход Харри Кейна в «Баварию» стал важным событием в истории клуба. Как известно, в его контракте был пункт о выкупе. Он не воспользовался им, тем самым дав понять, что в любом случае останется в Мюнхене. И теперь ответственные лица в оперативном отделе — как было согласовано — проведут с ним переговоры в какой-то момент после окончания сезона. С чёткой целью продлить его контракт. Ведь под руководством Венсана Компани он преобразился.