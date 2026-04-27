Германия. Бундеслига 2025/2026

«Бавария» по окончании сезона проведёт переговоры о контракте Кейна

сегодня, 20:28

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о возможном продлении контракта с нападающим Харри Кейном.

Действующее соглашение англичанина с мюнхенским клубом рассчитано до 2027 года.

Переход Харри Кейна в «Баварию» стал важным событием в истории клуба. Как известно, в его контракте был пункт о выкупе. Он не воспользовался им, тем самым дав понять, что в любом случае останется в Мюнхене. И теперь ответственные лица в оперативном отделе — как было согласовано — проведут с ним переговоры в какой-то момент после окончания сезона. С чёткой целью продлить его контракт. Ведь под руководством Венсана Компани он преобразился.

Все новости
Контракты Лунёва и Нгамалё с «Динамо» не будут автоматически продлены
Сегодня, 17:35
Официально«Динамо» продлило контракт со спортивным директором
Вчера, 20:35
СлухиПереговоры о новом контракте Винисиуса с «Реалом» остаются в тупике
Вчера, 00:22
«Реал» и Винисиус не достигли прогресса в переговорах о новом контракте
24 апреля
Нойер продлит контракт с «Баварией» до 2027 года
24 апреля
Бабаев прокомментировал возможность продления контракта с Акинфеевым
24 апреля
Grizly88
сегодня в 22:26
Кейн нужен Баварии такой забивака понадобиться в Бундеслиге но и в лч может удачно ногу поставить . Пока нету ярких напов в Европе.
particular
сегодня в 20:42
Взаимных претензий вроде нет, совместная деятельность даёт хороший резульат...
Нет препятствий продолжению сотрудничества :)
f6rvvja7nq2u
сегодня в 20:41
Думаю что никакой неожиданности с контактом не будет...
drug01
сегодня в 20:41
мне очень жаль что какой стал наш Соккер! Сколько я провел интересных лет! Буду пока числиться просто.
Romeo 777
сегодня в 20:39
Огромную ЗП там получает в Баварии, останется и дальше.
Варвар7
сегодня в 20:30
Судя по всему остались лишь формальности.
