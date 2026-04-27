Ерохин хотел бы остаться в «Зените» в качестве игрока

Полузащитник «Зенита» сообщил о намерении подписать новый контракт с командой из Санкт-Петербурга.

Текущее соглашение рассчитано до конца сезона.

Видит ли себя тренером в будущем

Жизнь такая штука, что ничего нельзя предсказать. Готовлюсь к разному развитию событий. Хотел бы продлить с «Зенитом» контракт в качестве игрока. Для этого прикладываю все усилия в плане самоотдачи, готовности. Это видно и по матчам на сборах, где забил и отдал больше всех, по матчам, которые были за полгода, с «Кайратом». Самоотдача, пробег, спринтовая работа — на первом‑втором месте в команде.

Были ли разговоры с руководством о продлении

Не так много остаётся времени. Думаю, разговор будет. Хотелось бы приносить пользу на поле. Мотивация максимальная, глаза горят. Думаю, всё будет хорошо.