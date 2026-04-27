Ерохин хотел бы остаться в «Зените» в качестве игрока

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сообщил о намерении подписать новый контракт с командой из Санкт-Петербурга.
Текущее соглашение рассчитано до конца сезона.
Видит ли себя тренером в будущем
Жизнь такая штука, что ничего нельзя предсказать. Готовлюсь к разному развитию событий. Хотел бы продлить с «Зенитом» контракт в качестве игрока. Для этого прикладываю все усилия в плане самоотдачи, готовности. Это видно и по матчам на сборах, где забил и отдал больше всех, по матчам, которые были за полгода, с «Кайратом». Самоотдача, пробег, спринтовая работа — на первом‑втором месте в команде.
Были ли разговоры с руководством о продлении
Не так много остаётся времени. Думаю, разговор будет. Хотелось бы приносить пользу на поле. Мотивация максимальная, глаза горят. Думаю, всё будет хорошо.
Вошёл в историю....не 18-тью титулами...и не статистикой....
А тем что стал первым в Мире игроком вышедшим 4-й заменой в дополнительное время на ЧМ согласно новым правилам....
Успехов и процветания...как в футболе...так и вне его.......
но Семак свое видение имеет...