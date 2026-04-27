Модрич успешно перенёс операцию после перелома скулы в матче с «Ювентусом»

сегодня, 21:25
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитнику «Милана» Луке Модричу успешно провели операцию после перелома левой скулы, полученного в матче чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0).

Медицинский штаб сборной Хорватии находится в постоянном контакте с итальянским клубом и капитаном национальной команды.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил:

Я разговаривал с Лукой и пожелал ему успешной операции, а также скорейшего и полного выздоровления. Убеждён, что он сделает всё, чтобы быть готовым к чемпионату мира, и мы окажем ему полную поддержку. Уверен, что восстановление пройдёт по плану и что Лука, как капитан команды, возглавит нас на очередном крупном турнире этим летом.

Groboyd
сегодня в 22:55
Ублюдок Локатели. Эту мр... удалять надо было, нет, не за этот эпизод, а за грубые подкаты в течение матча. Арбитр только на третий среагировал и выписал ему жк.
liverpool-today
сегодня в 22:28
Теперь Лука будет на ЧМ в маске вместо Осимхена
shur
сегодня в 22:03
...Лука Модрич - наш современник, лучший из лучших в Европе !!!
С удовольствем буду наблюдать за его умными идеями на поле ЧМ-26!
shur
сегодня в 22:00
...вот так о Дзюбе должны были отзываться, а люди только про руки 71ливые его помнят!!!
...А было дело в Восемнадцатом году!
Когда Москва, Россия за ребят болела!
Как честь Он Нашему Усатому давал!
И как после хорват Москва ревела!!!!
ABir
сегодня в 21:57
Здоровья Мудричу!
Vahidlapsha
сегодня в 21:52
Модрич легенда, дай бог еще лигу чемпионов с Загребским Динамо возьмет.
пират Елизаветы
сегодня в 21:40
здоровье Луке.
столкновение выглядело ужасным
25процентный клоун
сегодня в 21:29
Здоровья легенде
Гость
