Модрич успешно перенёс операцию после перелома скулы в матче с «Ювентусом»

Полузащитнику «Милана» Луке Модричу успешно провели операцию после перелома левой скулы, полученного в матче чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0).
Медицинский штаб сборной Хорватии находится в постоянном контакте с итальянским клубом и капитаном национальной команды.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил:
Я разговаривал с Лукой и пожелал ему успешной операции, а также скорейшего и полного выздоровления. Убеждён, что он сделает всё, чтобы быть готовым к чемпионату мира, и мы окажем ему полную поддержку. Уверен, что восстановление пройдёт по плану и что Лука, как капитан команды, возглавит нас на очередном крупном турнире этим летом.
С удовольствем буду наблюдать за его умными идеями на поле ЧМ-26!
...А было дело в Восемнадцатом году!
Когда Москва, Россия за ребят болела!
Как честь Он Нашему Усатому давал!
И как после хорват Москва ревела!!!!
столкновение выглядело ужасным