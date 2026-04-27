Модрич успешно перенёс операцию после перелома скулы в матче с «Ювентусом»

Полузащитнику «Милана» успешно провели операцию после перелома левой скулы, полученного в матче чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0).

Медицинский штаб сборной Хорватии находится в постоянном контакте с итальянским клубом и капитаном национальной команды.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил:

Я разговаривал с Лукой и пожелал ему успешной операции, а также скорейшего и полного выздоровления. Убеждён, что он сделает всё, чтобы быть готовым к чемпионату мира, и мы окажем ему полную поддержку. Уверен, что восстановление пройдёт по плану и что Лука, как капитан команды, возглавит нас на очередном крупном турнире этим летом.