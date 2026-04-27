Олич о возвращении в РПЛ: «Эту дверь я всегда оставляю открытой для себя»

сегодня, 22:18

Бывший нападающий и главный тренер ЦСКА Ивица Олич не исключил возможности возвращения в РПЛ.

Конечно, эту дверь я всегда оставляю открытой для себя. Мой неудачный тренерский опыт в ЦСКА ни на что не повлиял. В ЦСКА у меня с первого дня не было никакой поддержки, все знают ситуацию и то, почему всё так сложилось. Но я уже всё это забыл и оставил в прошлом, не хочу снова об этом говорить.

После ЦСКА я вернулся к своей работе в сборной Хорватии, потом возглавил сборную U21, всем доволен. Сейчас моя главная цель – отобраться на молодёжный чемпионат Европы. Если появятся какие-то предложения из России — это нормально. Недавно у меня было предложение из другой страны, но я сказал, что на данный момент сконцентрирован на своей работе, хочу до конца довести команду, закончить квалификацию. Но в один день — почему нет.

Все комментарии
Bad Listener
сегодня в 22:52
В лифте родился
dhzuwkzza62c
сегодня в 22:45
Дверь иногда закрывается сама.....
25процентный клоун
сегодня в 22:28
Ивице было мало 84 дня цирка и унижения.
shur
сегодня в 22:25, ред.
....играть одно, тренеровать другое! Россия не Хорватия, тоесть не
конфетка!!!
