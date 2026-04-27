«Фенербахче» отправил в отставку Тедеско

«Фенербахче» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером и его штабом.

Также клуб решил расстаться со спортивным директором Девином Озеком и футбольным координатором Берке Челеби.

Помощник тренера Зеки Гёле будет руководить командой в оставшихся матчах сезона.

Бывший рулевой московского «Спартака» возглавлял стамбульскую команду с сентября 2025 года. 26 апреля «жёлто-тёмно-синие» с крупным счётом уступили в дерби «Галатасараю» (0:3). После 31 тура «Фенербахче» с 67 очками занимает 2-е место в турецкой Суперлиге, отставая от лидирующих «львов» на семь баллов.