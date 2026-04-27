«Фенербахче» отправил в отставку Тедеско

сегодня, 22:27

«Фенербахче» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Доменико Тедеско и его штабом.

Также клуб решил расстаться со спортивным директором Девином Озеком и футбольным координатором Берке Челеби.

Помощник тренера Зеки Гёле будет руководить командой в оставшихся матчах сезона.

Бывший рулевой московского «Спартака» возглавлял стамбульскую команду с сентября 2025 года. 26 апреля «жёлто-тёмно-синие» с крупным счётом уступили в дерби «Галатасараю» (0:3). После 31 тура «Фенербахче» с 67 очками занимает 2-е место в турецкой Суперлиге, отставая от лидирующих «львов» на семь баллов.

shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:15
...да спасибо,смотрю!
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 23:01
МЮ ведет-2:0!!!!!!!)))))))
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:57
И ты красава, и кузнечик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:54
.....Наш кузнечик-попрыгун, лето красное пропел!
Оглянуться не упел,
Как в отставку Он попал, видно всех уже достал!
Сорок лет уж мужику, А кукушка для него" Ку-ку,Ку-ку!",
Сколько раз уж куковала,судьбу и клубы для него меняла!!!
Groboyd ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 22:51
У Станковича нет соперников в Сербии. ЦЗ наголову сильнее всех.
Groboyd
сегодня в 22:49
Фенер хочет победы в чемпионате. Состав вполне конкурентен для борьбы с Сараем. Тедеско явно зря ел свой хлеб.
Jeck Denielse
сегодня в 22:48
Абаскаль следующий...
Станковичу приготовиться...
Capral
сегодня в 22:44
Где он уже только не был. Кузнечик- попрыгунчик...
пират Елизаветы
сегодня в 22:42
агенты Тедеско очень продуктивно работают ))\
найдут новую работу, умеют доит именитых клубов.
Вещий
сегодня в 22:40
Пока что его карьера напоминает тренерский путь Виллаш-Боаша. Не играл на профессиональном уровне, рано начал тренировать, довольно быстро заслужил назначение в серьёзные команды, но потом откатился до чемпионатов второго эшелона......
particular
сегодня в 22:40
Только сороковник, а за ним уже закрепился шлейф кочевничества...
lazzioll
сегодня в 22:37
сдались. три тура и семь очков разрыва видимо решили что уже не догнать. тут бы еще второе место дающее путевку в ЛЧ не упустить. Трабзон не дремлет там тоже
Варвар7
сегодня в 22:36
Доменико не оравдал доверие...
