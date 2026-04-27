Талалаев о поражении «Балтики»: «Уступили в борьбе, подборах спорных мячей»

Главный тренер «Балтики» после матча с «Акроном» в 27-м туре РПЛ , в котором калининградский клуб уступил со счётом 0:1, заявил, что судьбу медалей в чемпионате решают не футболисты на поле.

Главный арбитр Инал Танашев на 86-й минуте назначил пенальти в ворота тольяттинской команды, но после видеоповтора отменил решение.

«Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром. Плохой первый тайм, беру вину на себя, плохой настрой. Не нашли рецепта, начало с «Ахматом» и сегодня провалили, Филин получил травму без контакта, подкосила она. Похоже на травму Хиля и Чивича.

Есть вопросы, которые будем решать с руководством, чтобы качественные футболисты могли демонстрировать лучшие качества. Игроков нам не хватает хороших, появляется возможность играть у других. Вот Бориско признавали лучшим, а сейчас его и Хиля не стало, и мы чувствуем зависимость от них в линии нападения и линии защиты.

Сегодня было не так много ударов по нашим воротам, но гол пришёл. На ноль сыграть не получается. Уступили в борьбе, подборах спорных мячей. Во втором тайме активизировались, но качества не хватило. Их игрок (Беншимол) попал, а мы, к сожалению, не попадаем. Действовали моментами правильно, но не всё получается. У нас Ласерда должен был забивать, да и пенальти…

Обсуждать судейство не хотелось бы, но судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убеждён. Но проиграли мы сегодня по делу.