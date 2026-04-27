Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Талалаев о поражении «Балтики»: «Уступили в борьбе, подборах спорных мячей»

сегодня, 23:02
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после матча с «Акроном» в 27-м туре РПЛ, в котором калининградский клуб уступил со счётом 0:1, заявил, что судьбу медалей в чемпионате решают не футболисты на поле.

Главный арбитр Инал Танашев на 86-й минуте назначил пенальти в ворота тольяттинской команды, но после видеоповтора отменил решение.

«Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром. Плохой первый тайм, беру вину на себя, плохой настрой. Не нашли рецепта, начало с «Ахматом» и сегодня провалили, Филин получил травму без контакта, подкосила она. Похоже на травму Хиля и Чивича.

Есть вопросы, которые будем решать с руководством, чтобы качественные футболисты могли демонстрировать лучшие качества. Игроков нам не хватает хороших, появляется возможность играть у других. Вот Бориско признавали лучшим, а сейчас его и Хиля не стало, и мы чувствуем зависимость от них в линии нападения и линии защиты.

Сегодня было не так много ударов по нашим воротам, но гол пришёл. На ноль сыграть не получается. Уступили в борьбе, подборах спорных мячей. Во втором тайме активизировались, но качества не хватило. Их игрок (Беншимол) попал, а мы, к сожалению, не попадаем. Действовали моментами правильно, но не всё получается. У нас Ласерда должен был забивать, да и пенальти…

Обсуждать судейство не хотелось бы, но судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убеждён. Но проиграли мы сегодня по делу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Capral
сегодня в 23:15
Последнее предложение- единственно правильное, всё остальное от лукавого. Травмы дело плохое, они очень ослабляют команду, но сетовать, только на них и вмешательство со стороны- тоже не очень хорошо... Я не видел момент с пенальти, не буду утверждать, отрицать или доказывать, но то, что Балтика неважно начала весну- это факт, и валить, всё, только на невезение или травмы- не совсем правильно. Талалаев не хочет или не способен признать, что, и, с теми, кого сейчас не хватает Балтике, или без них, но провести весь чемпионат, включая и кубок- на одном силовом футболе невозможно, но это стратегия Талалаева, он её культивирует, он её внедрил, ему за неё нести ответственность. Но если по большому счету, и брать во внимание весь чемпионат, то Балтика больше заслужила быть сейчас в тройке, чем Галактионов, потому что футбол Балтики, хоть и силовой, но всё же- более продуманный и системный, чем футбол Локомотива.
Futurista
сегодня в 23:07
Играли плохо...но судья опять виноват)...
25процентный клоун
сегодня в 23:05, ред.
Андрей, спасибо за слова про судьбу золота. Мы то думали это нам показалось, а это там обсуждается на самом высоком уровне.
Пенальти был, если не было фола в атаке до этого.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 