Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Игроки «Ман Юнайтед» провели встречу с «Брентфордом» в изменённой форме

сегодня, 00:12
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли в матче АПЛ с «Брентфордом» в изменённой форме.

На передней части футболки вместо логотипа титульного спонсора Snapdragon разместилась эмблема RED. Это благотворительная акция в рамках сотрудничества с организацией, собирающей денежные средства на борьбу с различными заболеваниями, в том числе со СПИДом. Одним из основателей RED является солист группы U2 Боно.

Сообщается, что на данный момент было собрано более 800 миллионов долларов для глобального фонда, а помощь получили более 350 млн человек.

Футболки, которые носили игроки основного состава и запасные футболисты МЮ, будут выставлены на аукцион на MatchWornShirt. Он завершится 2 мая и даст болельщикам возможность приобрести уникальный сувенир, а также поддержать добрые дела.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
SoccerJoker
сегодня в 01:22
Gloria-Victoria конечно правильнее:) Кэррик кстати явно знает
How to dismate atomic bomb которая явно нависала над их игрой до его
появления на тренерском мостике:)
SoccerJoker
сегодня в 01:17
Ну тип прям Manchester U2nited, ну что ж сегодня
, Вeautiful Day у манкунианцев, in the name of Goal,
заглянула на огонёк Gloraia-Victoria:)
shur
shur ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 00:56, ред.
...Но! Встречают по одежке, а провожают по игре,тьфу ты, по уму!!!
Али Самаркандский
сегодня в 00:52
Не форма играет.Играют люди.Форма не забивает голы.
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:36
...да хр-н с ней, с формой, виктория!!!
Ice van Reed
сегодня в 00:25
Главное во благо!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 