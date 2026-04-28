Игроки «Ман Юнайтед» провели встречу с «Брентфордом» в изменённой форме

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли в матче АПЛ с «Брентфордом» в изменённой форме.
На передней части футболки вместо логотипа титульного спонсора Snapdragon разместилась эмблема RED. Это благотворительная акция в рамках сотрудничества с организацией, собирающей денежные средства на борьбу с различными заболеваниями, в том числе со СПИДом. Одним из основателей RED является солист группы U2 Боно.
Сообщается, что на данный момент было собрано более 800 миллионов долларов для глобального фонда, а помощь получили более 350 млн человек.
Футболки, которые носили игроки основного состава и запасные футболисты МЮ, будут выставлены на аукцион на MatchWornShirt. Он завершится 2 мая и даст болельщикам возможность приобрести уникальный сувенир, а также поддержать добрые дела.
