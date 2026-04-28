Игроки «Ман Юнайтед» провели встречу с «Брентфордом» в изменённой форме

1777324340

сегодня, 00:12

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли в матче АПЛ с «Брентфордом» в изменённой форме.

На передней части футболки вместо логотипа титульного спонсора Snapdragon разместилась эмблема RED. Это благотворительная акция в рамках сотрудничества с организацией, собирающей денежные средства на борьбу с различными заболеваниями, в том числе со СПИДом. Одним из основателей RED является солист группы U2 Боно.

Сообщается, что на данный момент было собрано более 800 миллионов долларов для глобального фонда, а помощь получили более 350 млн человек.