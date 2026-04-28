Кварацхелия прекратил сотрудничество с агентом
Отец вингера ПСЖ Бадри Кварацхелия сообщил о прекращении сотрудничества сына с агентом Мамукой Джугели.
Мамука Джугели больше не является агентом Хвичи. Мы приняли это решение вместе, по взаимному согласию обеих семей. Хвича тоже был здесь, и мы совместно решили прекратить наше сотрудничество. Мамука Джугели сыграл очень важную роль качестве агента в развитии карьеры Хвичи. Мы поблагодарили Мамуку за всё, что он сделал для Хвичи за эти годы, пожелали друг другу успехов и попрощались.
