Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2025/2026

Кварацхелия прекратил сотрудничество с агентом

сегодня, 00:54

Отец вингера ПСЖ Хвичи Кварацхелии Бадри Кварацхелия сообщил о прекращении сотрудничества сына с агентом Мамукой Джугели.

Мамука Джугели больше не является агентом Хвичи. Мы приняли это решение вместе, по взаимному согласию обеих семей. Хвича тоже был здесь, и мы совместно решили прекратить наше сотрудничество. Мамука Джугели сыграл очень важную роль качестве агента в развитии карьеры Хвичи. Мы поблагодарили Мамуку за всё, что он сделал для Хвичи за эти годы, пожелали друг другу успехов и попрощались.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Real Oviedo
сегодня в 01:45
Интересно в чем причина расставания. Агент Хвичи хорошо поработал пристроив его в ПСЖ. Непонятно чем грузин недоволен.
lazzioll
сегодня в 01:00
Мамука не оправдал надежд. теперь Папука сам будет агентом, как у многих заведено??
shur
сегодня в 00:59
...это теперь так называется....."УВОЛИЛИ" !!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 