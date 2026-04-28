Защитник ЦСКА Мойзес сообщил, что выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник ЦСКА в соцсетях сообщил, что в этом сезоне уже не выйдет на поле.
Привет всем! К сожалению, я пишу, чтобы сообщить не очень хорошие новости. Из-за травмы, полученной в субботнем матче, не смогу помочь команде на поле в заключительном отрезке сезона. Полностью посвящу себя восстановлению и вернусь в следующем сезоне в 100% форме.
