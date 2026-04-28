Кирилл Глебов попал в сферу интересов «Интера»

«Интер» заинтересован в трансфере вингера ЦСКА Кирилла Глебова. По информации источника, миланский клуб рассматривает игрока в качестве потенциального усиления в рамках программы по привлечению молодых талантов.
Представители футболиста посетили матч 33-го тура Серии А между «Интером» и «Кальяри» (3:0). В рамках визита состоялась рабочая встреча с руководством «нерадзурри», в ходе которой миланская сторона подтвердила интерес к кандидатуре Глебова.
На текущий момент рыночные требования ЦСКА по переходу игрока оцениваются в 20 млн евро.