Кирилл Глебов попал в сферу интересов «Интера»

сегодня, 09:04

«Интер» заинтересован в трансфере вингера ЦСКА Кирилла Глебова. По информации источника, миланский клуб рассматривает игрока в качестве потенциального усиления в рамках программы по привлечению молодых талантов.

Представители футболиста посетили матч 33-го тура Серии А между «Интером» и «Кальяри» (3:0). В рамках визита состоялась рабочая встреча с руководством «нерадзурри», в ходе которой миланская сторона подтвердила интерес к кандидатуре Глебова.

На текущий момент рыночные требования ЦСКА по переходу игрока оцениваются в 20 млн евро.

adekvat ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 12:09
Ну да основа разбежится, с кем то играть то надо.
Анатолий Гуськов
сегодня в 11:10
Частенько бывает, что у одного тренера игрок сидит на лавке, а другого показывает результат. Может быть это тот случай. Поражает цена за игрока из запаса.
s3aree3askjr
сегодня в 10:55
Чуть со смеху не лопнул, надо же, кого-то серость ЦСКАвская заинтересовала.
112910415
сегодня в 10:53
будет Интеру счастье !
CSKA2012
сегодня в 10:34, ред.
Интер походу дела ждёт понижение в классе из за скандала в судейском корпусе. Это даст Глебову адаптироваться в Италии даже если будет в серии В играть.
KSY716
сегодня в 10:10
Ну без него Интеру никак
lazzioll
сегодня в 09:56
сфера интересов - это такое эфемерное и мифическое понятие. это как если бы ты сидел крутил глобус и увидел страну Свазиленд, думаешь "гы, прикольное название надо бы там побывать и понимаешь что никогда ты там не побываешь." вот примерно так и с интересом к футболистам. в этой сфере одновременно и Винисиус и таиландец какой-нибудь, и закончивший карьеру Ибрагимович и гипотетически сын Роналду. тысячи человек просто))
Groboyd
сегодня в 09:54
Интер к Серии Б готовится, там с такими игроками типа Глебова придётся играть.
VeniaminS
сегодня в 09:41
Было бы интересно посмотреть на Глебова в Интере !
shur
сегодня в 09:34
,..Однако,что скажу друзья !
Без Глеба щас Армейцы,
Как без Хлеба!
Не даром "Итернационале",
Уж бьётся за такого игрока!
Вредны спагетти мы посмотрим,
Покажет время, в тот же час!
Ну а пока дерзайте и берите,
Пока фитиль в нём не погас!
112910415
сегодня в 09:15
и это интересно
u9t3e9gehv6n
сегодня в 09:13
Если это не утка, то Кириллу стоит подумать о переходе.... главное без эмоций.
