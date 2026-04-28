Россия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Алексей Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска»

сегодня, 09:12

«СКА-Хабаровск» объявил о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Поддубским по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности наставника назначен Михаил Семенов.

Генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев заявил, что команде необходимы радикальные перемены:

Решение было сложным, но необходимым. Команда не побеждает девять игр подряд. Последние два матча закончились поражениями со счетом 0:3. Уровень нынешнего состава «СКА‑Хабаровска» — это отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге. Но нужно трезво оценивать турнирную ситуацию: команда в опасной близости от зоны вылета. Необходимы срочная перезагрузка и встряска, а также тренер, который знает возможности футболистов и ситуацию внутри коллектива.

На данный момент «СКА-Хабаровск» находится на 14-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, имея в активе 35 очков.

Freche
сегодня в 12:38
Что-то не то в хабаровском коллективе. И дело не только в результатах. Чего стоит недавнее отчисление из команды игрока Мастерного. А ведь в прошлом сезоне перед последним туром на зону стыков претендовали.
Посмотрим, что получится у нового тренера. Впереди у СКА домашняя встреча с возможным прямым конкурентом Уфой и выезд в Воронеж. Хорошая проверка для нового тренера!
shur
сегодня в 10:02
...гордость и величие России...!
shur
сегодня в 10:01
....Поддубский точно не Поддубный,
Тот сразу бы в калач свернул и "обогрел"!
Сильны армейцы в бенди были!
А вот в футболе видно у ребят запал истлел!
4b8d3hqkfgxx
сегодня в 09:17
Ну руководству виднее, но могли бы сезон и с ним доиграть, а летом уже делать перестройку...
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:16
С такими результатами-удивляться нечему...
