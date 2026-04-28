Алексей Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска»

«СКА-Хабаровск» объявил о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Поддубским по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности наставника назначен Михаил Семенов.
Генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев заявил, что команде необходимы радикальные перемены:
Решение было сложным, но необходимым. Команда не побеждает девять игр подряд. Последние два матча закончились поражениями со счетом 0:3. Уровень нынешнего состава «СКА‑Хабаровска» — это отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге. Но нужно трезво оценивать турнирную ситуацию: команда в опасной близости от зоны вылета. Необходимы срочная перезагрузка и встряска, а также тренер, который знает возможности футболистов и ситуацию внутри коллектива.
На данный момент «СКА-Хабаровск» находится на 14-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, имея в активе 35 очков.
Посмотрим, что получится у нового тренера. Впереди у СКА домашняя встреча с возможным прямым конкурентом Уфой и выезд в Воронеж. Хорошая проверка для нового тренера!
Тот сразу бы в калач свернул и "обогрел"!
Сильны армейцы в бенди были!
А вот в футболе видно у ребят запал истлел!