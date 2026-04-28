В Великобритании задержали судью ФИФА по подозрению в домогательстве

В Великобритании задержан футбольный судья, входящий в список официальных лиц Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По информации источника, арбитр подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
По предварительным данным, инцидент произошел в одной из гостиниц, где остановился рефери, прибывший в страну для работы на международном матче. Следствие полагает, что задержанный пытался вовлечь подростка в противоправные действия в своем номере.
Известно, что данный арбитр рассматривался в качестве кандидата на обслуживание матчей чемпионата мира 2026 года. Ожидается, что на период проведения расследования арбитр будет отстранен от назначения на любые игры под эгидой ФИФА и УЕФА.