ФИФА планирует изменить правила аннулирования желтых карточек на ЧМ-2026

1777358423

сегодня, 09:40

Международная федерация футбола ( ФИФА ) намерена пересмотреть систему дисциплинарных санкций на чемпионате мира 2026 года.

По данным источника, предлагается проводить аннулирование накопленных желтых карточек дважды: по завершении группового этапа и после стадии четвертьфиналов.

Данная инициатива направлена на снижение риска дисквалификации ключевых игроков в матчах плей-офф. Необходимость корректировки регламента вызвана изменением формата турнира и его расширением до 48 команд. Ранее предупреждения «сгорали» только после четвертьфинальной стадии.