ФИФА планирует изменить правила аннулирования желтых карточек на ЧМ-2026

сегодня, 09:40

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена пересмотреть систему дисциплинарных санкций на чемпионате мира 2026 года.

По данным источника, предлагается проводить аннулирование накопленных желтых карточек дважды: по завершении группового этапа и после стадии четвертьфиналов.

Данная инициатива направлена на снижение риска дисквалификации ключевых игроков в матчах плей-офф. Необходимость корректировки регламента вызвана изменением формата турнира и его расширением до 48 команд. Ранее предупреждения «сгорали» только после четвертьфинальной стадии.

Перевод с bbc.com Фото: Сайт onefootball
lotsman
сегодня в 11:41
Боятся потерять ведущих игроков на финальных играх.)
shur
сегодня в 10:06, ред.
"...снижение риска дисквалификации ключевых игроков в матчах плей-офф"..... Меньше нарушайте правила,будьте к сопернику снисходительны, но это не про современный футбол,если не выигрываешь - все средства хороши!!! (На в*йне,как на в*йне!)
yhyjagavww2b
сегодня в 09:42
Достало их реформаторство
