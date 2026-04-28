Стала известна сумма компенсации Шпилевского за уход из «Пари НН»

сегодня, 10:48

По информации источника, главный тренер «Пари НН» покидает свой пост. Стороны согласовали выплату неустойки в размере 20 млн рублей.

Сообщается, что в ходе переговоров руководству клуба удалось значительно снизить сумму отступных: изначально в соглашении 38-летнего специалиста была прописана компенсация в 70 млн рублей.