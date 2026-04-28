Стала известна сумма компенсации Шпилевского за уход из «Пари НН»

сегодня, 10:48

По информации источника, главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский покидает свой пост. Стороны согласовали выплату неустойки в размере 20 млн рублей.

Сообщается, что в ходе переговоров руководству клуба удалось значительно снизить сумму отступных: изначально в соглашении 38-летнего специалиста была прописана компенсация в 70 млн рублей.

Решение о прекращении сотрудничества принято на фоне неудовлетворительных результатов — команда идет на 15-м месте в РПЛ, набрав 22 очка в 27 турах.

112910415
сегодня в 12:53
плохонькие результаты !
матос
сегодня в 12:50
для сябров много!!!!
Фил Кио
сегодня в 12:31
Для рпл - это копейки.
Vahidlapsha
сегодня в 11:11
Это небольшая сумма, учитывая что это тренер пришедший из Европы в клуб с непонятными перспективами, задачами и возможностями.

Он потратил свое время и теперь ему нужно возвращаться в европейский чемпионат.
Futurista
сегодня в 11:09, ред.
За такие результаты пинком под зад, а не компенсацию...еще и вернуть должен часть полученного...
Али Самаркандский
сегодня в 10:53
Шахтеры тихо матерятся.
Зачем они людей злят,озвучивая такие суммы?
Гость
