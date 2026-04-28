«Реал» намерен сохранить Лунина в клубе

сегодня, 11:17

Руководство «Реала» рассчитывает на голкипера Андрея Лунина в следующем сезоне.

По информации источника, определяющим фактором стало выступление 27-летнего вратаря в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (1:1), где Лунин был признан лучшим игроком встречи. Эта игра послужила ответом на критику в адрес голкипера после вылета команды из Лиги чемпионов от «Баварии».

В связи с этим окружение футболиста пересмотрело свои планы: если ранее представители Лунина склонялись к смене клуба ради регулярной игровой практики, то на текущий момент приоритетом является продолжение карьеры в Мадриде. Позиции сторон совпадают — клуб также выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Все комментарии
ws568crgttew
сегодня в 12:34
Как запасной Лунин похоже там всех устраивает
MMM 58
сегодня в 12:08
Кто их вообще на работу брал?! Ничего не смыслят в футболе. В России каждый второй болельщик и то лучше бы руководил!
Vahidlapsha
сегодня в 11:52
Лунин хорош но могли б взять Трубина который лучше, а Лунина в Бенфику на постоянку.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:29
Ну да, в одном матче выстрелил- нужно продлевать, с увеличением зарплаты...
Гость
