«Реал» намерен сохранить Лунина в клубе

сегодня, 11:17

Руководство «Реала» рассчитывает на голкипера в следующем сезоне.

По информации источника, определяющим фактором стало выступление 27-летнего вратаря в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (1:1), где Лунин был признан лучшим игроком встречи. Эта игра послужила ответом на критику в адрес голкипера после вылета команды из Лиги чемпионов от «Баварии».

В связи с этим окружение футболиста пересмотрело свои планы: если ранее представители Лунина склонялись к смене клуба ради регулярной игровой практики, то на текущий момент приоритетом является продолжение карьеры в Мадриде. Позиции сторон совпадают — клуб также выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.