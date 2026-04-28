Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Спецпредставитель Трампа обсудит с ФИФА допуск Италии на ЧМ-2026

сегодня, 11:28

Специальный представитель 47-го президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполли намерен обсудить с главой ФИФА Джанни Инфантино включение сборной Италии в состав участников ЧМ-2026 в случае отстранения команды Ирана.

Какова вероятность участия Италии в чемпионате мира? Шансы выше 50%. В ближайшие выходные на Гран-при в Майами я переговорю с Инфантино. Чемпионат мира сложно представить без участия итальянцев, но итоговое слово остаётся за главой ФИФА и Дональдом Трампом. Поступали сведения, что из-за военного конфликта статус Ирана как участника пока не подтвержден. Я выдвинул идею провести для Италии специальный квалификационный турнир. К тому же есть сложности с визовым режимом: мы не заинтересованы в приезде лиц, способных создать угрозу безопасности. Нежелательным в США персонам лучше пропустить этот чемпионат. Что касается Трампа, то предметно мы это не обсуждали, конкретной позиции у него сейчас нет. К самим иранским футболистам претензий нет, но, как отметил Рубио, доступ для сомнительных лиц должен быть закрыт. Если Иран исключат, я не уверен, кем именно их заменят, но исключать ничего нельзя.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гвардиола не станет рисковать Родри в полуфинале Кубка Англии
25 апреля
Салах примет участие в игре сборных Египта и России
24 апреля
Лидер США заявил, что подумает о замене сборной Ирана Италией на ЧМ
24 апреля
В Иране заявили о полной готовности к участию в чемпионате мира-2026
23 апреля
Слухи«Аль-Наср» рассматривает перевод сына Роналду в первую команду
21 апреля
Челестини рассказал, почему Мойзес вышел в старте на матч с «Ростовом»
21 апреля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 