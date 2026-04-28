Спецпредставитель Трампа обсудит с ФИФА допуск Италии на ЧМ-2026
Специальный представитель 47-го президента США Паоло Дзамполли намерен обсудить с главой ФИФА включение сборной Италии в состав участников ЧМ-2026 в случае отстранения команды Ирана.
Какова вероятность участия Италии в чемпионате мира? Шансы выше 50%. В ближайшие выходные на Гран-при в Майами я переговорю с Инфантино. Чемпионат мира сложно представить без участия итальянцев, но итоговое слово остаётся за главой ФИФА и Дональдом Трампом. Поступали сведения, что из-за военного конфликта статус Ирана как участника пока не подтвержден. Я выдвинул идею провести для Италии специальный квалификационный турнир. К тому же есть сложности с визовым режимом: мы не заинтересованы в приезде лиц, способных создать угрозу безопасности. Нежелательным в США персонам лучше пропустить этот чемпионат. Что касается Трампа, то предметно мы это не обсуждали, конкретной позиции у него сейчас нет. К самим иранским футболистам претензий нет, но, как отметил Рубио, доступ для сомнительных лиц должен быть закрыт. Если Иран исключат, я не уверен, кем именно их заменят, но исключать ничего нельзя.
