Гаранин покидает медиаклуб Lit Energy и возглавит «Пари НН»

сегодня, 12:09

Новым главным тренером «Пари НН» станет 55-летний специалист Вадим Гаранин. Об этом сообщила его предыдущая команда — медиафутбольный клуб Lit Energy.

С грустью сообщаем вам, что нашу команду покидает главный тренер Вадим Вячеславович Гаранин. Вадим Вячеславович продолжит работу в РПЛ в команде «Пари НН». Мы безумно благодарны нашему коучу за терпение, трудолюбие и за всё то, что он вложил в каждого из нас. Под руководством Вадима Вячеславовича наша команда провела 37 официальных матчей (под эгидой МФЛ + На Пике), в которых одержала 27 побед!

Контракт с Гараниным рассчитан до завершения текущего сезона РПЛ без автоматической опции продления. Тем не менее, руководство клуба рассматривает возможность продолжения сотрудничества со специалистом, даже если команда по итогам чемпионата вылетит в Первую лигу.

ОфициальноАлексей Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска»
Сегодня, 09:12
Адиев сообщил о переговорном процессе по работе в белорусском клубе
Вчера, 22:47
Официально«Фенербахче» отправил в отставку Тедеско
Вчера, 22:27
Экс-тренер «Крыльев Советов» Адиев возглавит чемпиона Беларуси
Вчера, 18:59
Глава судейского комитета Серии А ушёл в отставку из-за расследования
26 апреля
ОфициальноРаньери покидает должность советника правления «Ромы»
24 апреля
fr6cy7ymutsd
сегодня в 13:51
Непонятно только какого уровня будет это НН.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:34
Прекрасно помню Гаранина по работе в Твери. Ни рыба ни мясо. Были у него еще неудачные заходы в РПЛ, но медиафутбол это его потолок. Видимо в НН решили подешевле взять всего на три игры, а в фНЛ видно будет. Там совсем иная история. Но учитывая, что он как и Сочи незаконно оставили в РПЛ, все справедливо назад в фнл
Bad Listener
сегодня в 13:00, ред.
Белый флаг от руководства Пари НН. Стыдно за РПЛ что какой то недокосмонавт из медиалиги тренером будет в ней, хотя не долго, всего три тура, потом в ФНЛ может быть.
Vahidlapsha
сегодня в 12:14, ред.
Потом этому специалисту выпишут неустойку в 40 млн и уедет на Кипр балдеть всю оставшуюся жизнь, вот умеют мужики бабки на ровном месте делать.
