Гаранин покидает медиаклуб Lit Energy и возглавит «Пари НН»

сегодня, 12:09

Новым главным тренером «Пари НН» станет 55-летний специалист . Об этом сообщила его предыдущая команда — медиафутбольный клуб Lit Energy.

С грустью сообщаем вам, что нашу команду покидает главный тренер Вадим Вячеславович Гаранин. Вадим Вячеславович продолжит работу в РПЛ в команде «Пари НН». Мы безумно благодарны нашему коучу за терпение, трудолюбие и за всё то, что он вложил в каждого из нас. Под руководством Вадима Вячеславовича наша команда провела 37 официальных матчей (под эгидой МФЛ + На Пике), в которых одержала 27 побед!