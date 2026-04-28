Италия. Серия А 2025/2026

Сарри или Мареска могут возглавить «Наполи» в случае ухода Конте

сегодня, 12:25

Руководство «Наполи» приступило к формированию списка потенциальных кандидатов на пост главного тренера на случай возможной отставки Антонио Конте.

Сообщается, что в шорт-лист вошли Энцо Мареска и Маурицио Сарри, который на текущий момент возглавляет «Лацио».

Несмотря на наличие действующего соглашения с Конте, рассчитанного еще на один год, клуб готовится к возможному прекращению сотрудничества по инициативе специалиста.

На текущий момент руководство выражает 56-летнему тренеру полное доверие, однако окончательное решение о продолжении работы остается за Антонио.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:59
Сарри. При нем Наполи играл футбол волшебно.
матос
матос
сегодня в 12:48
Делят шкуру не убитова медведя (шакалы)
Гость
