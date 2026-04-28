Стивен Джеррард может возглавить «Бристоль Сити»

1777369082

сегодня, 12:38

Руководство «Бристоль Сити» ведет переговоры со о назначении на пост главного тренера. 45-летний специалист рассматривается в качестве основного кандидата на работу со следующего сезона.

Представители «Бристоль Сити» уже презентовали Джеррарду долгосрочный проект развития команды. В случае достижения договоренности он сменит , временно исполняющего обязанности главного тренера.

Сообщается, что Джеррард заинтересован в возвращении к профессиональной деятельности в Англии и готов рассматривать предложения от клубов Чемпионшипа, включая претендовавший на него «Бернли».