Стивен Джеррард может возглавить «Бристоль Сити»

Руководство «Бристоль Сити» ведет переговоры со Стивеном Джеррардом о назначении на пост главного тренера. 45-летний специалист рассматривается в качестве основного кандидата на работу со следующего сезона.
Представители «Бристоль Сити» уже презентовали Джеррарду долгосрочный проект развития команды. В случае достижения договоренности он сменит Роя Ходжсона, временно исполняющего обязанности главного тренера.
Сообщается, что Джеррард заинтересован в возвращении к профессиональной деятельности в Англии и готов рассматривать предложения от клубов Чемпионшипа, включая претендовавший на него «Бернли».