Олег Кононов назвал сроки открытия обновлённого стадиона «Торпедо»
Главный тренер «Торпедо» назвал предварительные сроки открытия обновленного стадиона. Ввод в эксплуатацию новой домашней арены московского клуба запланирован на сентябрь текущего года.
Открытие стадиона «Торпедо» планируется на День города в Москве. Если получится раньше, то будет неплохо. Но скорее всего — на День города.
