«Пари НН» и Шпилевский расторгли контракт по обоюдному согласию

Руководство «Пари НН» официально объявило о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Шпилевским. Соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон.
Клуб также покидают ассистенты главного тренера: Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.
Белорусский специалист возглавлял команду с июня 2025 года. На текущий момент «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка после 27 туров.
что лучшие кипрские команды, якобы, не слабее сильнейших РПЛовских.
Я не могу, конечно, определённо судить о мотивах такого странного высказывания, может он лишь хотел выдать комплимент своим на тот момент (он тогда работал в Лимассоле)..
Но даже в комплиметах, кмк, неплохо бы знать меру, и Шпилевский, будучи
человеком адекватным, не мог этого не понимать.
И тогда получается, что он просто недооценил РПЛ и потому не справился.
Теперь, если потом снова куда-нить в РПЛ пригласят- будет посерьёзнее..)
Хотя не очень понятно, почему "парижский" клуб расстался с ним именно сейчас- что можно изменить за три тура, тем более, что эти туры для команды очень непростые.
В случае вылета опыт пердива и команде, и Шпилевскому, пригодились бы.
Вернулись бы обратно- тот же Шпилевский ценил бы это больше..)
"С грустью сообщаем вам, что нашу команду покидает главный тренер Вадим Вячеславович Гаранин. Вадим Вячеславович продолжит работу в РПЛ в команде «Пари НН». Мы безумно благодарны нашему коучу за терпение, трудолюбие и за всё то, что он вложил в каждого из нас. Под руководством Вадима Вячеславовича наша команда провела 37 официальных матчей (под эгидой МФЛ + На Пике), в которых одержала 27 побед!"
Контракт с Гараниным рассчитан до завершения текущего сезона РПЛ без автоматической опции продления. Тем не менее, руководство клуба рассматривает возможность продолжения сотрудничества со специалистом, даже если команда по итогам чемпионата вылетит в Первую лигу.
28.04.2026