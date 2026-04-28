Россия. Премьер-Лига 2025/2026

«Пари НН» и Шпилевский расторгли контракт по обоюдному согласию

сегодня, 13:30

Руководство «Пари НН» официально объявило о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Шпилевским. Соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон.

Клуб также покидают ассистенты главного тренера: Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.

Белорусский специалист возглавлял команду с июня 2025 года. На текущий момент «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка после 27 туров.

ОфициальноГаранин покидает медиаклуб Lit Energy и возглавит «Пари НН»
Сегодня, 12:09
ОфициальноАлексей Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска»
Сегодня, 09:12
Адиев сообщил о переговорном процессе по работе в белорусском клубе
Вчера, 22:47
Официально«Фенербахче» отправил в отставку Тедеско
Вчера, 22:27
Экс-тренер «Крыльев Советов» Адиев возглавит чемпиона Беларуси
Вчера, 18:59
Глава судейского комитета Серии А ушёл в отставку из-за расследования
26 апреля
баск
сегодня в 17:26, ред.
За Шпилевским запомнилась одна забавная фраза из какого-то его интервью-
что лучшие кипрские команды, якобы, не слабее сильнейших РПЛовских.
Я не могу, конечно, определённо судить о мотивах такого странного высказывания, может он лишь хотел выдать комплимент своим на тот момент (он тогда работал в Лимассоле)..

Но даже в комплиметах, кмк, неплохо бы знать меру, и Шпилевский, будучи
человеком адекватным, не мог этого не понимать.
И тогда получается, что он просто недооценил РПЛ и потому не справился.
Теперь, если потом снова куда-нить в РПЛ пригласят- будет посерьёзнее..)

Хотя не очень понятно, почему "парижский" клуб расстался с ним именно сейчас- что можно изменить за три тура, тем более, что эти туры для команды очень непростые.
В случае вылета опыт пердива и команде, и Шпилевскому, пригодились бы.
Вернулись бы обратно- тот же Шпилевский ценил бы это больше..)
Запад39
сегодня в 17:06
По хорошему они должны были его ещё осенью уволить.
Водолей Сергеев
сегодня в 16:39
Решение смотрится в основном ради какого-то всполоха - встряхнуть НН, Но начинать нужно со смены названия - НН - напряжённая символика, а Пари и вовсе непонятно что. Подберу название НН)
gh5yerz9qy38
сегодня в 16:38
Похоже Пари собрались прямиком в ФНЛ
Вещий
сегодня в 14:25
Ну скоропалительные решения не всегда приносят пользу.... как бы хуже не было.
Capral
сегодня в 13:54
Не очень понимаю, чем, Шпиля не угодил руководству. В матче со Спартаком Нижний смотрелся неплохо, с организацией игры тоже у команды не наблюдается больших провалов, да и по игре, Нижний, немногим уступал сопернику, который, однозначно классом выше, особенно- индивидуальностями. Несколько странное решение, особенно, в плане смены тренера на финише сезона...
Kostya-515
сегодня в 13:45
Новым главным тренером «Пари НН» станет 55-летний специалист Вадим Гаранин. Об этом сообщила его предыдущая команда — медиафутбольный клуб Lit Energy.

"С грустью сообщаем вам, что нашу команду покидает главный тренер Вадим Вячеславович Гаранин. Вадим Вячеславович продолжит работу в РПЛ в команде «Пари НН». Мы безумно благодарны нашему коучу за терпение, трудолюбие и за всё то, что он вложил в каждого из нас. Под руководством Вадима Вячеславовича наша команда провела 37 официальных матчей (под эгидой МФЛ + На Пике), в которых одержала 27 побед!"

Контракт с Гараниным рассчитан до завершения текущего сезона РПЛ без автоматической опции продления. Тем не менее, руководство клуба рассматривает возможность продолжения сотрудничества со специалистом, даже если команда по итогам чемпионата вылетит в Первую лигу.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1426871/garanin-vadim-pari-nn 28.04.2026
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:37
Так себе решение, кто до конца чемпионата тренировать то будет?...
Гость
