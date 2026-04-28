Генсек РФС опроверг наличие жалоб от клубов на работу арбитров
Генеральный секретарь РФС опроверг информацию о недовольстве клубов работой судейского корпуса под руководством .
Клубы говорят, что судейство становится лучше. Когда мы их собираем регулярно. Все клубы на встрече говорят, что судейство становится лучше. Ни от одного клуба на совещаниях мы не слышали, что судейство становится хуже.
Талалаев: "Обсуждать судейство не хотелось бы, но судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убеждён."
Алё, генеральный секретарь, мыслями уже в США на ЧМ? Читайте СМИ всем своим политбюро. Что за бред "...судейство становится лучше" После каждого тура команды в департамент судейства направляют жалобы!!! Даже ЗЕНИТ, казалось бы, ему-то чего жаловаться, всё прихвачено: пенальти сыпятся, как из рога изобилия!!