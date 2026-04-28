Генсек РФС опроверг наличие жалоб от клубов на работу арбитров

сегодня, 14:53

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов опроверг информацию о недовольстве клубов работой судейского корпуса под руководством Милорада Мажича.

Клубы говорят, что судейство становится лучше. Когда мы их собираем регулярно. Все клубы на встрече говорят, что судейство становится лучше. Ни от одного клуба на совещаниях мы не слышали, что судейство становится хуже.

98ks4tue4s5v
сегодня в 17:41
Генсек просто не в курсе.
Фил Кио
сегодня в 16:37
Митрофанов: "И все так чинно, благородно! По-старому!"
Талалаев: "Обсуждать судейство не хотелось бы, но судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убеждён."
Алё, генеральный секретарь, мыслями уже в США на ЧМ? Читайте СМИ всем своим политбюро. Что за бред "...судейство становится лучше" После каждого тура команды в департамент судейства направляют жалобы!!! Даже ЗЕНИТ, казалось бы, ему-то чего жаловаться, всё прихвачено: пенальти сыпятся, как из рога изобилия!!
adekvat
сегодня в 16:27
А как же новости после каждого тура, о подаче аппеляций на судейские решения?
lotsman
сегодня в 16:07
Всё лучше и лучше, а то, что после каждого матча ЭСК завалены жалобами, так это рабочий процесс, чтобы члены ЭСК штаны зря не просиживали.
Bad Listener
сегодня в 15:42
Так это может слух надо пойти проверить, или голову в целом, когда слышится всякое это шизофрении начало
nik9373
сегодня в 15:15
Жить стало лучше, жить стало веселее.
Варвар7
сегодня в 14:56
"Тишь , да гладь , да божья благодать"...)))
