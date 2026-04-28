«Барселона» хочет сохранить Рэшфорда в команде без активации опции выкупа

сегодня, 14:59

«Барселона» начала переговоры с «Манчестер Юнайтед» о будущем нападающего Маркуса Рэшфорда.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, приоритетом для «сине-гранатовых» является продление аренды 28-летнего англичанина еще на один сезон.

В текущем соглашении прописана опция выкупа игрока за 30 млн евро, однако «Барселона» считает эту сумму завышенной. Если МЮ не согласится на повторную аренду, каталонцы попытаются сбить цену на полноценный трансфер.

Главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик доволен игрой форварда и настаивает на его сохранении в составе.

«Реал» намерен сохранить Лунина в клубе
Сегодня, 11:17
СлухиСкауты европейских грандов следят за хавбеком «Аякса»
Сегодня, 10:08
Слухи«Барселона» начала переговоры с «Атлетико» по трансферу Альвареса
Вчера, 16:46
СлухиХавбек «Реала» Камавинга отклонит все предложения о трансфере этим летом
Вчера, 12:45
СлухиРейндерс может вернуться в Серию А этим летом
Вчера, 12:37
Слухи«Реал» хочет выручить 60 млн евро за Гонсало Гарсию
Вчера, 12:14
Karkaz
сегодня в 17:59, ред.
Рэшворд не прям выдающийся, но как игрок подстраховки вполне подходит, техника есть, пас отдать может. Иногда феерит. Не возрастной. 30 млн. в нынешних реалиях небольшие деньги.
Capral
сегодня в 17:54
Правильно, нашару- и уксус сладкий.
mhp7b3t9g9b4
сегодня в 17:44
Такой игрок нужен, но задаром
Ilya Seedyakin
сегодня в 17:02
жлобством Барса занимается
Capral
сегодня в 15:24, ред.
За аренду платит МЮ, так что, в любом случае, Барса ничего не теряет. Но статистика Рэшфорда, даже для флангового нападающего, слабая. За такого Рэшфорда как сейчас, 30млн однозначно много, если даже Батраков стоит 20...
Не знаю, чем, он так приглянулся Флику, но писал и пишу, что- ни ментально, ни по стилю- Рэшфорд Барсе не соответствует.............................................
shur
сегодня в 15:20, ред.
...Как стартовал В Манчестере однако!
Летал по флангу,всюду поспевал!
Потом в себя ушёл,депрессия, ночные дискотеки,
И как простое следствие провал!
И по началу в Барсе было всё неплохо!
Старался проявить себя, что было сил!
И ведь для Флика было ясно,
Решил помочь ему,хотя другим Он не мил!!!
Теперь друг другу честно скажем,
Не будем время торопить,
Как Флик решит так карта ляжет,
Ну а пока,что Он молчит!!!
пират Елизаветы
сегодня в 15:05
МЮ вернет Рэшфорда.
деньги нужны всем))
Гость
