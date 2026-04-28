«Барселона» хочет сохранить Рэшфорда в команде без активации опции выкупа

1777377559

сегодня, 14:59

«Барселона» начала переговоры с «Манчестер Юнайтед» о будущем нападающего .

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, приоритетом для «сине-гранатовых» является продление аренды 28-летнего англичанина еще на один сезон.

В текущем соглашении прописана опция выкупа игрока за 30 млн евро, однако «Барселона» считает эту сумму завышенной. Если МЮ не согласится на повторную аренду, каталонцы попытаются сбить цену на полноценный трансфер.

Главный тренер «блауграны» доволен игрой форварда и настаивает на его сохранении в составе.