Заграница: тренерские слухи / Испания. Примера 2025/2026

Перес лично хочет вернуть Моуриньо в «Реал» на замену Арбелоа

сегодня, 15:25

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо рассматривается президентом «Реала» Флорентино Пересом как основной кандидат на замену Альваро Арбелоа.

В отличие от процесса назначения Хаби Алонсо, инициатором которого выступал генеральный директор Хосе Анхель Санчес, в данном вопросе ключевую роль играет лично глава клуба.

Перес является основным сторонником приглашения португальца, несмотря на наличие оппозиции этой идее внутри руководства «Реала».

Жозе Моуриньо возглавлял мадридский клуб в период с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда стала чемпионом Испании, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.

112910415
112910415
сегодня в 18:23
охота пуще неволи
pv9kncu42c25
pv9kncu42c25
сегодня в 17:42
Дешёвых путей там не ищут.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 16:28
Перес лично хочет вернуть Моуриньо в Реал? Я не поверю, пока не увижу Президента Королевского клуба, дающим интервью по этому поводу. Португалец давно уже выпал из когорты топ-тренеров... Правда лапшу он вешает на уши хозяевам футбольных клубов виртуозно, как и прежде. Иначе чем объяснить тот факт, что все последние контракты, подписанные с Жозе, расторгались досрочно, а тренеру и его штабу выплачивали огромные неустойки? Но вот чего у Моуриньо не отнять, так это того, что он никому не позволял вытирать о себя ноги — ни хозяевам клубов, ни звёздам... А вот наоборот часто бывало.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:03
Мавр потух давно он не поможет Реалу
youtomee
youtomee
сегодня в 15:36
Через полгода Моур себе очередную неустойку заработает лямов на 50, чтобы уж точно спокойно на пенсию уйти)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:33
Сбитый лётчик на замену так и не взлетевшему
NbKA555
NbKA555
сегодня в 15:28
Всё новое,это забытое старое...Мда
