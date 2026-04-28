Перес лично хочет вернуть Моуриньо в «Реал» на замену Арбелоа

сегодня, 15:25

Главный тренер «Бенфики» рассматривается президентом «Реала» как основной кандидат на замену .

В отличие от процесса назначения , инициатором которого выступал генеральный директор Хосе Анхель Санчес, в данном вопросе ключевую роль играет лично глава клуба.

Перес является основным сторонником приглашения португальца, несмотря на наличие оппозиции этой идее внутри руководства «Реала».

Жозе Моуриньо возглавлял мадридский клуб в период с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда стала чемпионом Испании, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.