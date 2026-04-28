Перес лично хочет вернуть Моуриньо в «Реал» на замену Арбелоа

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо рассматривается президентом «Реала» Флорентино Пересом как основной кандидат на замену Альваро Арбелоа.
В отличие от процесса назначения Хаби Алонсо, инициатором которого выступал генеральный директор Хосе Анхель Санчес, в данном вопросе ключевую роль играет лично глава клуба.
Перес является основным сторонником приглашения португальца, несмотря на наличие оппозиции этой идее внутри руководства «Реала».
Жозе Моуриньо возглавлял мадридский клуб в период с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда стала чемпионом Испании, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.