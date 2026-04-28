«Манчестер Сити» подтвердил уход Джона Стоунза этим летом

сегодня, 15:36

Защитник Джон Стоунз покинет «Манчестер Сити» в конце текущего сезона. Официальное заявление об этом было опубликовано пресс-службой английского клуба.

31-летний футболист выступает в составе «горожан» с 2016 года. За этот период Стоунз принял участие в 293 матчах и выиграл 19 трофеев.

СлухиМайну продлит соглашение с «Манчестер Юнайтед» до 2031 года
Сегодня, 15:16
Ерохин хотел бы остаться в «Зените» в качестве игрока
Вчера, 20:36
«Бавария» по окончании сезона проведёт переговоры о контракте Кейна
Вчера, 20:28
Контракты Лунёва и Нгамалё с «Динамо» не будут автоматически продлены
Вчера, 17:35
Официально«Динамо» продлило контракт со спортивным директором
26 апреля
СлухиПереговоры о новом контракте Винисиуса с «Реалом» остаются в тупике
26 апреля
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:02
Пора ему на покой
Гость
