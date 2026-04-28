«Манчестер Сити» подтвердил уход Джона Стоунза этим летом
Защитник покинет «Манчестер Сити» в конце текущего сезона. Официальное заявление об этом было опубликовано пресс-службой английского клуба.
31-летний футболист выступает в составе «горожан» с 2016 года. За этот период Стоунз принял участие в 293 матчах и выиграл 19 трофеев.
