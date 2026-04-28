Защитник «Реала» Милитао успешно перенёс операцию на бедре

Пресс-служба «Реала» официально сообщила об успешном проведении операции защитнику Эдеру Милитао.
Бразильский футболист перенес хирургическое вмешательство на проксимальном сухожилии двуглавой мышцы бедра.
По информации медицинского штаба, в ближайшее время игрок приступит к выполнению программы реабилитации. Травма является рецидивом повреждения, полученного в декабре 2025 года.
Ожидается, что возвращение защитника в общую группу «Реала» состоится в октябре.
Сначала злую шутку с Карвахалем ,
Потом за Трента принялась!
Не обошла и Рюдегера Тони!
На койку лёг Ассенсио Рауль,
А Милитао, тот уже до кучи,
Подсел к ребятам, словно сел за общий руль!!!
Руль под названием "Реал", а в целом ситуация - Аврал!