Защитник «Реала» Милитао успешно перенёс операцию на бедре

сегодня, 16:08

Пресс-служба «Реала» официально сообщила об успешном проведении операции защитнику .

Бразильский футболист перенес хирургическое вмешательство на проксимальном сухожилии двуглавой мышцы бедра.

По информации медицинского штаба, в ближайшее время игрок приступит к выполнению программы реабилитации. Травма является рецидивом повреждения, полученного в декабре 2025 года.

Ожидается, что возвращение защитника в общую группу «Реала» состоится в октябре.