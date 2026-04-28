Испания. Примера 2025/2026

Защитник «Реала» Милитао успешно перенёс операцию на бедре

сегодня, 16:08

Пресс-служба «Реала» официально сообщила об успешном проведении операции защитнику Эдеру Милитао.

Бразильский футболист перенес хирургическое вмешательство на проксимальном сухожилии двуглавой мышцы бедра.

По информации медицинского штаба, в ближайшее время игрок приступит к выполнению программы реабилитации. Травма является рецидивом повреждения, полученного в декабре 2025 года.

Ожидается, что возвращение защитника в общую группу «Реала» состоится в октябре.

ОфициальноМодрич успешно перенёс операцию после перелома скулы в матче с «Ювентусом»
Вчера, 21:25
Чалханоглу может пропустить остаток сезона из-за травмы
Вчера, 15:58
Срок восстановления Милитао после рецидива травмы составит до пяти месяцев
Вчера, 14:52
Официально«Реал» подтвердил травму Килиана Мбаппе
Вчера, 14:33
Стало известно, почему Неймар не явился на тренировку «Сантоса»
Вчера, 11:54
Официально«Тоттенхэм» подтвердил разрыв крестообразных связок у Симонса
Вчера, 11:18
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:54
Эдеру - здоровья и хорошей реабилитации.
shur
shur
сегодня в 17:15, ред.
...Всех защитников,"Реала" судьба колбасит через раз!
Сначала злую шутку с Карвахалем ,
Потом за Трента принялась!
Не обошла и Рюдегера Тони!
На койку лёг Ассенсио Рауль,
А Милитао, тот уже до кучи,
Подсел к ребятам, словно сел за общий руль!!!
Руль под названием "Реал", а в целом ситуация - Аврал!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:13
Теперь нужно ждать быстрейшего набора формы...
