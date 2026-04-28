Агент Тикнизяна сообщил об интересе к игроку из ведущих лиг Европы

Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» , прокомментировал будущее своего клиента.

Наир проводит очень хороший сезон в Сербии. Помимо чемпионства, Тикнизян является ведущим игроком «Црвены Звезды». Команда сейчас борется за выход в финал Кубка, то есть у него есть шанс выиграть ещё один трофей. Кроме того, он неплохо проявил себя в еврокубках. Деян Станкович доволен Наиром и видит, как он прибавляет. Могут ли за ним пойти клубы из более серьёзных чемпионатов? Не могут, а уже идут. Определённый интерес к Тикнизяну уже есть.