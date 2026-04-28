Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСербия. Суперлига 2025/2026

Агент Тикнизяна сообщил об интересе к игроку из ведущих лиг Европы

сегодня, 16:31

Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, прокомментировал будущее своего клиента.

Наир проводит очень хороший сезон в Сербии. Помимо чемпионства, Тикнизян является ведущим игроком «Црвены Звезды». Команда сейчас борется за выход в финал Кубка, то есть у него есть шанс выиграть ещё один трофей. Кроме того, он неплохо проявил себя в еврокубках. Деян Станкович доволен Наиром и видит, как он прибавляет. Могут ли за ним пойти клубы из более серьёзных чемпионатов? Не могут, а уже идут. Определённый интерес к Тикнизяну уже есть.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Capral
сегодня в 17:10
Тихнизян действительно неплохо смотрится, но особенно, он понравился мне в игре против Лиля. Состав у Ц-Звезды симпатичный, но вот тренер слабоват...
fba59hdhhmsc
сегодня в 16:34
Хорошо проводит пиар компанию... а вот где может оказаться игрок посмотри.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 