Испания. Примера 2025/2026

«Барселона» намерена подписать Жоао Педро в случае неудачи с Альваресом

сегодня, 16:40

«Барселона» определила приоритеты на позицию центрального нападающего на будущий сезон.

Главной целью остается Хулиан Альварес из «Атлетико», однако финансовые сложности могут сорвать сделку. По данным источника, клуб уже рассматривает запасные варианты.

Одним из главных претендентов стал форвард «Челси» Жоао Педро. Несмотря на рыночную стоимость в 75 млн евро и контракт до 2033 года, «сине-гранатовые» рассчитывают на финансовые проблемы лондонцев — «Челси» необходимо продавать игроков для соблюдения правил ФФП.

Также в шорт-листе каталонцев значится капитан «Интера» Лаутаро Мартинес.

Romeo 777
сегодня в 17:58
Никто Жоао за 75 не отдаст 😁 сами его покупали за 65 млн
Nifan
сегодня в 17:28
У Барсы появились деньги?
25процентный клоун
сегодня в 17:10, ред.
Барса совершит большую ошибку. Оба пустые. Лучше Гонсалу Рамоша
Али Самаркандский
сегодня в 16:50
В принципе неплохой ход руководства Барсы
