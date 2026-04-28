«Барселона» намерена подписать Жоао Педро в случае неудачи с Альваресом

«Барселона» определила приоритеты на позицию центрального нападающего на будущий сезон.
Главной целью остается Хулиан Альварес из «Атлетико», однако финансовые сложности могут сорвать сделку. По данным источника, клуб уже рассматривает запасные варианты.
Одним из главных претендентов стал форвард «Челси» Жоао Педро. Несмотря на рыночную стоимость в 75 млн евро и контракт до 2033 года, «сине-гранатовые» рассчитывают на финансовые проблемы лондонцев — «Челси» необходимо продавать игроков для соблюдения правил ФФП.
Также в шорт-листе каталонцев значится капитан «Интера» Лаутаро Мартинес.