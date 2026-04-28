Мор: «Дзюба не решил, хочет ли он дальше насиловать свой организм»

сегодня, 17:59

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о будущем нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

Дзюба сам не решил, хочет ли он в следующем году, грубо говоря, насиловать свой организм, потому что возраст немолодой, тяжело переносить нагрузки, восстанавливаться. Условия не самые лучшие для тренировок. Думаю, тут очень многое от Дзюбы зависит, насколько он еще будет готов терпеть, тренироваться, выходить и отдавать себя команде. Может, он уже с футболом закончит. Думаю, в этом вся причина: все ждут, как себя будет чувствовать Дзюба в конце сезона и будет ли он готов еще год максимально работать и терпеть. Это очень сложная работа.

Все новости
Алексей Шпилевский прокомментировал уход из «Пари НН»
Сегодня, 13:37
Кордоба ответил на критику Газизова после победы над «Динамо» Мх
Вчера, 13:35
Газизов оценил эпизод с падением Кордобы в матче «Краснодар» — «Динамо» Мх
Вчера, 12:59
Тюкавин прокомментировал слухи об интересе со стороны испанских клубов
Вчера, 10:59
Погребняк: «Результат в РПЛ зависит не только от действий футболистов»
26 апреля
Челестини — о результатах ЦСКА: «Мне не нравится слово „кризис“»
25 апреля
Eternal Dreamer
Eternal Dreamer ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 18:31
Поправлено, спасибо.
lazzioll
сегодня в 18:29
я думал они это по обоюдному согласию с рукой, а это оказывается изнасилование было...
lotsman
сегодня в 18:24
Мор: «Дзюбы не решил, хочет ли................................"
А кто такой Дзюбы? В Акроне, вроде бы играет Дзюба, а Дзюбы кто такой?
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:16
Ему то какое дело до здоровья Дзюбы?...
Варвар7
сегодня в 18:10
Эдуард, ну мог бы в этом случае слова покорректнее подбирать...)
